表格：美国11月14日止当周农作物出口销售报告--USDA

美国股市：开低，因3月非农就业岗位增幅为10个月来最少
路透4月7日 - 美国股市周五开低，此前报告显示美国3月非农就业岗位增幅为10个月来最少，令在美国对叙利亚实施导弹袭击后已经紧张的投资人愈发不安。
路透华盛顿11月21日 - 美国农业部(USDA)周四公布11月14日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨；棉花以千包计)：
当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售
本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度
小麦 618.1 0.0 618.1 656.1 0.0 21,814.2 15,865.2
大麦 0.5 0.0 0.5 0.5 0.0 114.4 120.9
玉米 945.2 37.6 982.8 968.9 37.6 24,399.5 11,941.7
高粱 63.9 0.0 63.9 68.5 0.0 1,745.4 734.9
大豆 1,376.4 0.0 1,376.4 1,528.2 0.0 35,472.3 26,942.4
豆粕 116.0 0.0 116.0 119.1 0.0 5,360.7 4,220.1
豆油 95.8 0.0 95.8 96.6 0.0 248.1 449.3
皮马棉 26.2 0.0 26.2 26.2 0.0 467.5 383.3
陆地棉 305.2 13.2 318.4 310.9 17.6 5,648.1 6,817.0
稻米 166.3 0.0 166.3 166.4 0.0 1,268.5 1,394.6
(完)
(编译 王冠中; 审校 张明钧)
路透4月7日 - 美国股市周五开低，此前报告显示美国3月非农就业岗位增幅为10个月来最少，令在美国对叙利亚实施导弹袭击后已经紧张的投资人愈发不安。
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