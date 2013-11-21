表格：美国10月PPI较前月降0.2%符合预期，较上年同期涨0.3%

美国股市：开低，因3月非农就业岗位增幅为10个月来最少
路透4月7日 - 美国股市周五开低，此前报告显示美国3月非农就业岗位增幅为10个月来最少，令在美国对叙利亚实施导弹袭击后已经紧张的投资人愈发不安。
路透11月21日 - 美国劳工部周四公布：
* 10月核心PPI较前月上升0.2%(预估为上升0.1%)
* 10月生产者物价指数(PPI)较前月下降0.2%(预估为下降0.2%)
详细数据如下(除非特别指明，指数基期1982年为100):
经季节调整 未经季节调整
变动百分比 10月 9月 13年/12年10月 8月
成品 -0.2 -0.1 0.3 0.3
扣除食品及能源 0.2 0.1 1.4 持平
消费食品 0.8 -1.0 1.7 0.6
能源商品 -1.5 0.5 -3.3 0.8
成品指数(X) 196.9 197.3 --
家用天然气 -0.6 1.0 6.8 -1.7
汽油 -3.8 -0.1 -11.3 2.6
取暖油 -1.0 6.0 -2.1 -5.7
半成品 -0.4 0.1 -0.8 持平
扣除食品及能源 -0.1 0.1 0.9 0.2
制造业原材料 -0.1 持平 -0.4 0.2
(完) (编译 张明钧; 审校 王冠中)
路透4月7日 - 美国股市周五开低，此前报告显示美国3月非农就业岗位增幅为10个月来最少，令在美国对叙利亚实施导弹袭击后已经紧张的投资人愈发不安。
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