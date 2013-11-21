表格：美国10月PPI较前月降0.2%符合预期，较上年同期涨0.3%

美国股市：开低，因3月非农就业岗位增幅为10个月来最少

路透4月7日 - 美国股市周五开低，此前报告显示美国3月非农就业岗位增幅为10个月来最少，令在美国对叙利亚实施导弹袭击后已经紧张的投资人愈发不安。