表格: 美国续发10年期TIPS得标利率为0.560%，投标倍数为2.59

路透华盛顿11月21日 - 美国财政部称，其续发的10年期通膨保值债券(TIPS)的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.560 中值 0.540 低值 0.465 价格/得标 价格 98.864759 高值得标比率 96.89% 投标倍数 2.59 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 13,000,283,900 总投标 33,709,056,900 竞争性投标得标 12,982,102,000 非竞争性投标得标 18,181,900 FED附加 0 初级市场交易商投标 22,138,000,000 初级市场交易商得标 4,132,342,500 直接投标 3,392,000,000 直接投标得标 2,791,460,000 间接投标 8,160,875,000 间接投标得标 6,058,299,500 发行细节 发行日 2013/11/29 到期日 2023/07/15 CUSIP码 912828VM9 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ;债券发行相关报导请点选