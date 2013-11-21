美国股市：道指首次收在16,000点关口以上，受就业与通胀数据提振

“我认为股市在今年剩余时间内还将继续上行，”Wells Capital Management高级投资经理Margie Patel周四在路透全球投资峰会上表示。

她说，“大家都希望看到股市修正”，这样就可以加仓，并补充称，股市也将是2014年最强劲的资产类别。投资者基本都认为市场将有回调，但美联储或推动股市涨势继续。

美联储一再表示，在经济能独立运行之前，其不会撤出刺激举措。Omega Advisors副董事长Steven Einhorn在峰会上表示，经济成长加上美联储的支持，为投资者提供买入股票的充分理由。

Einhorn指出，美联储在缓和削减购债的影响方面大有可为。其中包括强化对市场的前瞻性指引，周三公布的会议记录显示，美国联邦公开市场委员会(FOMC)委员在最近这次会议上讨论了这一问题。

1%的年度通胀率低于美联储2%的目标。

圣路易斯联储总裁布拉德周四表示，通胀数据给联储带来更多回旋余地，可以维持当前宽松的货币政策。布拉德在FOMC具有投票权。

“我们需要一如既往地继续该计划，但如果有通胀问题的苗头开始浮现，我们必须愿意去控制这个问题，”布拉德参加阿肯色大学一场活动时表示。“到时候我要戴上通胀强硬派的帽子，采取行动。”

对美联储可能开始削减刺激但不加息的预期，帮助拓宽长短期债券利差。这有利银行，因为银行借入短期资金，发放长期贷款。美国银行 股价跳涨3%至15.59美元。

道琼工业指数 上扬109.17点或0.69%，收在纪录高位16,009.99点。标普500指数 升14.48点或0.81%，收报1,795.85点。NASDAQ指数 攀升47.89点或1.22%，收于3,969.16点。

美国上周初请失业金人数降幅超过预期，而且10月生产者物价连续第二个月下滑，表明通胀压力仍不大。

“今天的初请失业金数据非常非常强劲，”Chase Private Client首席分析师Anthony Chan表示。

Target 跌3.5%至64.19美元，之前其公布第三季可比销售增幅不及预期，且调低全年获利预估。

但摩根士丹利零售类指数 涨0.5%，受Williams-Sonoma 攀升7.6%至59.74美元带动。该高档家居产品零售商公布季度业绩优于预估，并称其准备好迎接假日购物季。(完)