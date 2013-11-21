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亚洲 | 2013年 11月 22日 星期五 06:45 BJT

《日本重要政经日程》--11月22日

(除特别说明外，均为GMT时间)

11月22日(五)

0130 - 旨在提高流动性的公债标售

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台湾重要政经日程 (编译 石冠兰 审校 李爽)
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