版本:
中国
市场报道 | 2013年 11月 22日 星期五 06:39 BJT

加拿大股市：上涨，受助于能源股升势和美国数据乐观

路透多伦多11月21日 - 加拿大主要股指周四上扬，因油价跳涨推高能源公司股价，而且正面的美国经济数据也引发大多数其他主要板块全面上涨。

但金价下跌限制了涨幅，并打压金矿股至逾四个月最低。金矿股前日亦大跌。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高45.32点或0.34%，报13,475.33点。

美国初请失业金人数上周降幅大于预期，说明该国就业市场状况日趋好转。

今年加拿大指标股指已经上涨约8%。10个主要板块中有九个周四收高。

能源股爬升0.9%。Canadian Natural Resources 和Talisman Energy 分别上涨1.7%和1.3%。

金融股微升。多伦多道明银行 涨0.3%。

金矿股回落0.8%。Barrick Gold 和Kinross Gold 分别跌0.8%和1.2%。

服装公司Gildan Activewear 下挫3.3%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐