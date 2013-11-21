加拿大股市：上涨，受助于能源股升势和美国数据乐观

路透多伦多11月21日 - 加拿大主要股指周四上扬，因油价跳涨推高能源公司股价，而且正面的美国经济数据也引发大多数其他主要板块全面上涨。

但金价下跌限制了涨幅，并打压金矿股至逾四个月最低。金矿股前日亦大跌。