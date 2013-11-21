南非汇市：兰特兑美元走坚，此前南非央行维持利率不变但讨论过升息

路透约翰内斯堡11月21日 - 南非兰特兑美元周四上涨，之前南非央行总裁马库斯(Gill Marcus)承认央行在政策会议上讨论过升息，但最后被否决。

1515GMT时，兰特兑美元 报10.1400，较昨日纽约收盘位小幅上涨，盘中高点在10.1100。

2026年到期的南非政府公债 收益率涨9.5个基点至8.23%，2015年到期的公债 收益率升15个基点至6.11%。

南非央行维持指标利率在5%不变，指因随着美联储开始缩减刺激措施，流入新兴市场的美元减少，导致兰特下跌，会带来通胀加剧的风险。

这次利率决议获得一致通过，但央行总裁马库斯表示，货币政策委员会讨论过升息。

“尽管央行认为‘这次不适合升息’，但留给市场的印象是他们至少讨论过升息。结果公债收益率上涨，兰特也走坚，”渣打银行的非洲研究主管Razia Khan说。

Bidvest Bank的外汇交易员Ion de Vleeschauwer说，兰特整固涨幅或升逾10的空间也许有限。

“不幸的是，涨势很短暂，因为本地进口需求状况和全球有关美元的大背景的确说明，明年美元将走强，”他说。“兰特要升逾10，实现起来有困难。”(完)

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