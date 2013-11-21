南非汇市：兰特兑美元走坚，此前南非央行维持利率不变但讨论过升息

标题新闻：希腊与欧元区债权人就改革要点达成一致，这是释放新贷款的前提条件--欧元集团主席迪塞尔布洛姆
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路透约翰内斯堡11月21日 - 南非兰特兑美元周四上涨，之前南非央行总裁马库斯(Gill Marcus)承认央行在政策会议上讨论过升息，但最后被否决。
1515GMT时，兰特兑美元 报10.1400，较昨日纽约收盘位小幅上涨，盘中高点在10.1100。
2026年到期的南非政府公债 收益率涨9.5个基点至8.23%，2015年到期的公债 收益率升15个基点至6.11%。
南非央行维持指标利率在5%不变，指因随着美联储开始缩减刺激措施，流入新兴市场的美元减少，导致兰特下跌，会带来通胀加剧的风险。
这次利率决议获得一致通过，但央行总裁马库斯表示，货币政策委员会讨论过升息。
“尽管央行认为‘这次不适合升息’，但留给市场的印象是他们至少讨论过升息。结果公债收益率上涨，兰特也走坚，”渣打银行的非洲研究主管Razia Khan说。
Bidvest Bank的外汇交易员Ion de Vleeschauwer说，兰特整固涨幅或升逾10的空间也许有限。
“不幸的是，涨势很短暂，因为本地进口需求状况和全球有关美元的大背景的确说明，明年美元将走强，”他说。“兰特要升逾10，实现起来有困难。”(完)
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(编译 白云; 审校 徐文焰)
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路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）
路透上海4月7日 - 中国浙江省财政厅周五公告，将于下周五(14日)招标发行总额268.6429亿元人民币的一般和专项地方债，其中一般债95.2193亿元，专项债173.4236亿元，期限均为五、七和10年。 上述债券分别为该省今年第一至三期一般和专项地方债，全部为置换债券。中债资信评估公司对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 五年 28.5658 4月14日下午2:00-2:40 4月17日 七年 28.5658 10年 38.0877