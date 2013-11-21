《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月21日

马来西亚期市：棕榈油期货收跌1.7%创一周来最大，追随豆油跌势
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 78.50 +0.04 +0.05 1835600
搜狐 64.15 +0.08 +0.12 631133
网易 67.37 +1.22 +1.84 678375
百度 158.40 -0.36 -0.22 3185238
亚信科技 11.66 +0.04 +0.34 82455
台湾
台湾积体电路 17.02 -0.53 -3.02 2847280
联电 1.95 -0.02 -1.02 56921
日月光 4.94 -0.14 -2.76 225943
硅品精密 5.68 -0.04 -0.70 424213
和信超媒体 0.99 +0.00 +0.28 18067
友达 2.84 +0.01 +0.35 226502
中华电信 30.77 -0.09 -0.29 24285
台湾国际航电 48.16 +0.30 +0.63 746785
香港
中国移动 52.08 -0.66 -1.25 311168
中国联通 15.70 -0.12 -0.76 235668
中国电信 53.11 -0.56 -1.04 57116
中芯国际 3.71 +0.04 +1.09 277413
电讯盈科 4.39 +0.06 +1.27 19835
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
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法股CAC-40指数 (整理 徐文焰；审校 李爽)
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
* 公布内容：中国3月CPI和PPI，工业增加值、投资和消费 * 公布时间：4月12日公布CPI和PPI，17日公布工业等数据 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 工业 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNIO%3DECI 投资 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNUFAI%3DECI 消费 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?R
路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）