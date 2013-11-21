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亚洲 | 2013年 11月 22日 星期五 06:45 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月21日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 78.50 +0.04 +0.05 1835600

搜狐 64.15 +0.08 +0.12 631133

网易 67.37 +1.22 +1.84 678375

百度 158.40 -0.36 -0.22 3185238

亚信科技 11.66 +0.04 +0.34 82455

台湾

台湾积体电路 17.02 -0.53 -3.02 2847280

联电 1.95 -0.02 -1.02 56921

日月光 4.94 -0.14 -2.76 225943

硅品精密 5.68 -0.04 -0.70 424213

和信超媒体 0.99 +0.00 +0.28 18067

友达 2.84 +0.01 +0.35 226502

中华电信 30.77 -0.09 -0.29 24285

台湾国际航电 48.16 +0.30 +0.63 746785

香港

中国移动 52.08 -0.66 -1.25 311168

中国联通 15.70 -0.12 -0.76 235668

中国电信 53.11 -0.56 -1.04 57116

中芯国际 3.71 +0.04 +1.09 277413

电讯盈科 4.39 +0.06 +1.27 19835

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

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Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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