《综述》美国就业市场和制造业表现不俗，但通胀仍温和

标题新闻：IMF声明称，在参与第三轮救助希腊前需欧元区政府在确保希腊债务可持续性方面提供保证
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部分分析师表示，制造业有可能正在放缓，因数据显示内需不及预期后，第三季库存快速上升。
其他分析师认为费城联储制造业指数的大幅回落，是之前政府部分关门的后续影响所致。
稳步改善的就业市场帮助提振华尔街股市，同时美元兑日圆攀升至四个半月高点。美国公债价格小幅上涨。
在近期非农就业报告和零售销售数据的基础上，初请失业金和Markit制造业数据进一步证明了经济正在获得动能。
尽管成长状况在改善，但通胀仍不明显。
劳工部称，上个月生产者物价指数(PPI)较前月下滑0.2%，降幅为4月以来最大，因汽油价格大跌。
“由于欧洲仍处困境，且中国亦艰难自经济增速放缓中复苏，所以短期内通胀不会大幅上升，”IHS Global Insight美国分析师Michael Montgomery说。(完)
(编译 侯向明； 审校 王兴亚)
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英国国家经济社会研究院(NIESR) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。