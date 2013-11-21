《综述》美国就业市场和制造业表现不俗，但通胀仍温和

部分分析师表示，制造业有可能正在放缓，因数据显示内需不及预期后，第三季库存快速上升。

其他分析师认为费城联储制造业指数的大幅回落，是之前政府部分关门的后续影响所致。

稳步改善的就业市场帮助提振华尔街股市，同时美元兑日圆攀升至四个半月高点。美国公债价格小幅上涨。

在近期非农就业报告和零售销售数据的基础上，初请失业金和Markit制造业数据进一步证明了经济正在获得动能。

尽管成长状况在改善，但通胀仍不明显。

劳工部称，上个月生产者物价指数(PPI)较前月下滑0.2%，降幅为4月以来最大，因汽油价格大跌。

“由于欧洲仍处困境，且中国亦艰难自经济增速放缓中复苏，所以短期内通胀不会大幅上升，”IHS Global Insight美国分析师Michael Montgomery说。(完)