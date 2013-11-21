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亚洲 | 2013年 11月 22日 星期五 07:00 BJT

全球外汇市场11月22日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

-- - 第23届法兰克福欧洲银行业会议。欧洲央行(ECB)总裁德拉吉发表主旨演讲。德国财政部长朔伊布勒和德国央行总裁魏德曼也将出席

-- - 欧洲货币与金融论坛(SUERF)与法国央行联合举办“欧洲金融重建”会议。演讲人包括：美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治(1340)、法国央行总裁诺亚、奥地利央行总裁诺沃特尼和意大利央行总裁维斯科

0700 - 德国第三季国内生产总值(GDP)详情

0900 - 德国11月Ifo企业景气判断指数

1340 - 美国堪萨斯城联储总裁乔治在“欧洲金融重建”会议上就银行业监督发表讲话

1530 - 欧洲央行执委普雷特参与法国央行主办的“欧洲金融的未来走向何方？”小组讨论

1530 - 美国11月15日当周ECRI经济领先指标

1600 - 美国11月堪萨斯城联储制造业指数

1715 - 美联储理事塔鲁洛就“影子银行”讲话

(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

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中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 白云)
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