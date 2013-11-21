欧洲股市：小跌，但西班牙和意大利股市表现出众

欧洲股市：微幅收高，本季录得两年来最佳季度表现
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
路透伦敦11月21日 - 欧洲股市周四小幅下跌，因围绕美国最终将缩减经济刺激措施的担忧重新浮现，但西班牙和意大利市场表现出色。
尽管股市回落，但许多投资者和交易商对股市整体涨势将持续到2014年抱有信心，高盛预测欧洲和英国股市明年将实现更大涨幅。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 微跌0.1%，至1,295.61点，本月早前曾触及五年高位1,316.42点。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 亦跌0.1%，至3,044.34点，泛欧STOXX 600指数 跌0.2%，至322.42点。
交易商指出，股市之所以下跌，主要是因为最新讯号显示，美联储有可能最早在未来几个月内缩减刺激措施。
不过，意大利FTSE MIB股指 逆势上涨，收高0.6%，西班牙IBEX股指 也收高0.4%。
西班牙股市上涨是受周四政府公债标售吸引到强劲买需的支撑，意大利计划通过私有化最多筹集120亿欧元(160亿美元)，则提振意大利股市。
西班牙和意大利正慢慢从欧债危机中复苏，这巩固了投资者对欧洲经济全面复苏将持续至2014年的预期。
高盛预计泛欧STOXX 600指数将持续涨势，随着欧洲企业因经济复苏受益，2014年底料升至360点。
英国富时100指数 收升0.25%，至6,681.33点；德国股市DAX指数 微跌0.1%，收报9,196.08点；法国CAC-40指数 收低0.34%，报4,253.90点。(完)
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
泛欧STOXX 600指数升0.4%，报378.5点，为近16个月以来最高收盘点位，巩固了由欧元区经济在经历多年疲弱后前景变得更加光明带动的升势。