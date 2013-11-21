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市场报道 | 2013年 11月 22日 星期五 07:39 BJT

****欧洲经济指标预测--11月22日-11月29日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程：    
    
    11月18日当周
    
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值      前值  
        
    11月22日(五)
    0700    德国国内生产总值(GDP)详情(较上季)              第三季     +0.3%       +0.3%
                                     (较去年同期)                     +1.1%       +1.1%
    0900    德国Ifo企业景气判断指数                          11月     107.7       107.4
                           现况指数                                   111.6       111.3
                           预期指数                                   104.0       103.6
    0900    意大利经季节调整零售销售(较前月)                  9月        --        持平
                未经季节调整零售销售(较上年同期)                         --      +0.20% 
    
    11月25日当周
    
    11月25日(一)
    0745    法国企业景气指数                                 11月        97          98
    0815    瑞士非农就业人数(万)                           第三季     419.7       416.6
    0900    意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元)                   10月        --     顺差3.2 
    
    11月25日-11月28日   
    0700    德国进口物价(较前月)                             10月     -0.3%        持平
                        (较上年同期)                                  -2.5%       -2.8%
    
    11月25日-12月6日
    0700    英国Nationwide房价指数(较前月)                   11月        --       +1.0%
                               (较上年同期)                              --       +5.8%
    
    11月26日(二)
    0900    意大利消费者信心指数                             11月      97.5        97.3
    
    11月26日-11月29日
    0700    德国实质零售销售(较前月)                         10月     +0.2%       -0.4%
                            (较上年同期)                              +1.1%       +0.2%
    
    11月27日(三)
    0700    瑞士瑞银集团(UBS)消费指标                        10月        --       1.56
    0745    法国消费者信心指数                               11月        85         85
    0900    德国GfK消费者信心指数                            12月       7.0        7.0
    0930    英国国内生产总值(GDP)(较前季)            第三季修正值        --      +0.8%
                                 (较上年同期)                            --      +1.5%
    1100    英国工业联盟(CBI)零售销售差值                    11月        --        正2
    
    11月28日(四)
    0645    瑞士国内生产总值(GDP)(较前季)                  第三季     +0.4%      +0.5%
                                 (较上年同期)                         +1.8%      +2.5%
    0855    德国经季节调整失业人数变化(万人)                 11月   增加0.3    增加0.2
                  未经季节调整失业人数(万人)                            280        280
                  经季节调整失业率                                     6.9%       6.9%
                  经季节调整失业人数(万人)                               --      297.3
    0900    意大利企业信心                                   11月      97.5       97.3
    0900    欧元区M3货供额(较上年同期)                       10月     +2.0%      +2.1%
                  民间贷款                                            -1.9%      -1.9%
                  M3三个月移动平均年增长率                               --      +2.2%
    1000    欧元区企业景气指数                               11月    正0.13     负0.01
                   经济景气指数                                        98.1       97.8
                   工业景气指数                                       负4.3      负4.8
                   服务业景气指数                                     负3.5      负3.7
                   消费者信心指数                                    负14.5     负14.5
                   消费者通胀预期指数                                    --       17.5  
    1300    德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)     11月初值     +1.2%      +1.2%
                                        (较前月)                      -0.1%      -0.3%
                     消费者物价指数(CPI)(较前月)                       持平      -0.2%
                                        (较上年同期)                  +1.2%      +1.2%
    
    11月29日(五)
    0005    英国GfK消费者信心指数                            11月        --       负11
    0745    法国消费者支出                                   10月     +0.2%      -0.1%
    0745    法国PPI(较上月)                                  10月     +0.1%      +0.3%
    0900    意大利失业率                                     10月     12.6%      12.5%
    0930    英国消费者信贷(亿英镑)                           10月        --    增加4.1
                抵押贷款发放金额(亿英镑)                                 --   增加10.3
                抵押贷款批准件数(千件)                                   --     66.735
                M4货供额(较前月)                                         --     +0.60%
    1000    欧元区通胀率                                 11月初值     +0.8%      +0.7%
    1000    意大利CPI(较前月)                            11月初值        --      -0.2%
                     (较上年同期)                                        --      +0.8%
            意大利HICP(较前月)                           11月初值     -0.2%      +0.1%
                      (较上年同期)                                    +0.9%      +0.8%
    1000    欧元区失业率                                     10月     12.2%      12.2%
    1030    瑞士KOF领先指标                                  11月      1.89       1.72
    1100    意大利生产者物价指数(PPI)(较前月)                10月        --       持平
                                     (较上年同期)                     -1.6%      -1.8%
    
    (完)
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