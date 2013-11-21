欧洲经济指标预测--11月22日-11月29日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： 11月18日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月22日(五) 0700 德国国内生产总值(GDP)详情(较上季) 第三季 +0.3% +0.3% (较去年同期) +1.1% +1.1% 0900 德国Ifo企业景气判断指数 11月 107.7 107.4 现况指数 111.6 111.3 预期指数 104.0 103.6 0900 意大利经季节调整零售销售(较前月) 9月 -- 持平 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- +0.20% 11月25日当周 11月25日(一) 0745 法国企业景气指数 11月 97 98 0815 瑞士非农就业人数(万) 第三季 419.7 416.6 0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 10月 -- 顺差3.2 11月25日-11月28日 0700 德国进口物价(较前月) 10月 -0.3% 持平 (较上年同期) -2.5% -2.8% 11月25日-12月6日 0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 11月 -- +1.0% (较上年同期) -- +5.8% 11月26日(二) 0900 意大利消费者信心指数 11月 97.5 97.3 11月26日-11月29日 0700 德国实质零售销售(较前月) 10月 +0.2% -0.4% (较上年同期) +1.1% +0.2% 11月27日(三) 0700 瑞士瑞银集团(UBS)消费指标 10月 -- 1.56 0745 法国消费者信心指数 11月 85 85 0900 德国GfK消费者信心指数 12月 7.0 7.0 0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季修正值 -- +0.8% (较上年同期) -- +1.5% 1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 11月 -- 正2 11月28日(四) 0645 瑞士国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 +0.4% +0.5% (较上年同期) +1.8% +2.5% 0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 11月 增加0.3 增加0.2 未经季节调整失业人数(万人) 280 280 经季节调整失业率 6.9% 6.9% 经季节调整失业人数(万人) -- 297.3 0900 意大利企业信心 11月 97.5 97.3 0900 欧元区M3货供额(较上年同期) 10月 +2.0% +2.1% 民间贷款 -1.9% -1.9% M3三个月移动平均年增长率 -- +2.2% 1000 欧元区企业景气指数 11月 正0.13 负0.01 经济景气指数 98.1 97.8 工业景气指数 负4.3 负4.8 服务业景气指数 负3.5 负3.7 消费者信心指数 负14.5 负14.5 消费者通胀预期指数 -- 17.5 1300 德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 11月初值 +1.2% +1.2% (较前月) -0.1% -0.3% 消费者物价指数(CPI)(较前月) 持平 -0.2% (较上年同期) +1.2% +1.2% 11月29日(五) 0005 英国GfK消费者信心指数 11月 -- 负11 0745 法国消费者支出 10月 +0.2% -0.1% 0745 法国PPI(较上月) 10月 +0.1% +0.3% 0900 意大利失业率 10月 12.6% 12.5% 0930 英国消费者信贷(亿英镑) 10月 -- 增加4.1 抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 增加10.3 抵押贷款批准件数(千件) -- 66.735 M4货供额(较前月) -- +0.60% 1000 欧元区通胀率 11月初值 +0.8% +0.7% 1000 意大利CPI(较前月) 11月初值 -- -0.2% (较上年同期) -- +0.8% 意大利HICP(较前月) 11月初值 -0.2% +0.1% (较上年同期) +0.9% +0.8% 1000 欧元区失业率 10月 12.2% 12.2% 1030 瑞士KOF领先指标 11月 1.89 1.72 1100 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -- 持平 (较上年同期) -1.6% -1.8% (完)