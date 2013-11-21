《综述》美联储高层就利率指引意见不一，或为下轮政策之争焦点

路透阿肯色州罗杰斯/北卡罗来纳州阿什伯勒11月21日 - 随着美国联邦储备理事会(美联储/FED)在缩减购债举措方面接近作出决定，周四几位美联储官员又开始了新的货币政策争论：关于美联储应如何暗示最终升息时间的争议日益升温。

政策见解不同的美联储高层对每月850亿美元购债计划未来的最佳退场时机仍意见不一。

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周四表示，目前美联储应该继续购债，因迄今没有物价攀升迹象；而里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔则在另一场合重申反对立场，因认为该举措无效。

但美联储最新政策会议记录则暗示，只要经济持续好转，联储官员们准备在未来数月放慢购债步伐。