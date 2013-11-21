《综述》美联储高层就利率指引意见不一，或为下轮政策之争焦点

标题新闻：IMF声明称，在参与第三轮救助希腊前需欧元区政府在确保希腊债务可持续性方面提供保证
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路透阿肯色州罗杰斯/北卡罗来纳州阿什伯勒11月21日 - 随着美国联邦储备理事会(美联储/FED)在缩减购债举措方面接近作出决定，周四几位美联储官员又开始了新的货币政策争论：关于美联储应如何暗示最终升息时间的争议日益升温。
政策见解不同的美联储高层对每月850亿美元购债计划未来的最佳退场时机仍意见不一。
圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周四表示，目前美联储应该继续购债，因迄今没有物价攀升迹象；而里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔则在另一场合重申反对立场，因认为该举措无效。
但美联储最新政策会议记录则暗示，只要经济持续好转，联储官员们准备在未来数月放慢购债步伐。
他们一旦开始缩减，那么政策争议就可能转向“前瞻性指引”上--这是美联储用于告诉市场将在多长时间内维持近零利率的方式。联储实施近零利率已有快五年时间。
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英国国家经济社会研究院(NIESR) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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