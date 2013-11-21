日韩经济指标预测--11月22日-11月29日****

马来西亚期市：棕榈油期货收跌1.7%创一周来最大，追随豆油跌势
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： 11月18日当周 11月22日(五) 无重要经济数据公布 11月25日当周 11月25日(一) 暂无重要数据公布 11月26日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 韩国央行制造业景气判断指数 12月 -- 86 11月27日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2300 韩国经常帐(亿美元) 10月 -- 盈余49.7 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超3,499 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超12,949 11月27-28日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本零售销售(较上年同期) 10月 -- +3.1% 11月28日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2300 韩国工业生产(较上年同期) 10月 -- -3.6% (较前月) -- -2.1% 服务业产出(较前月) -- +0.3% 2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 11月 -- 54.2 2330 日本东京地区核心CPI(较上年同期) 11月 -- +0.3% 东京地区CPI(较上年同期) -- +0.6% 2350 日本工业生产(较前月) 10月初值 -- +1.3% 工业生产一个月预估 -- +4.7% 工业生产两个月预估 -- -1.2% 11月28-29日 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 10月 -- +3.7% (较前月) -- +1.6% 2330 日本求才求职比 10月 -- 0.95 失业率 -- 4.0% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 10月 -- +0.7% 全国CPI(较上年同期) -- +1.1% 11月29日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本建筑订单(较上年同期) 10月 -- 89.8% 房屋开工(较上年同期) -- 19.4% (完)
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
* 公布内容：中国3月CPI和PPI，工业增加值、投资和消费 * 公布时间：4月12日公布CPI和PPI，17日公布工业等数据 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 工业 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNIO%3DECI 投资 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNUFAI%3DECI 消费 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?R
路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）