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亚洲 | 2013年 11月 22日 星期五 07:29 BJT

****澳新经济指标预测--11月22日-11月29日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 
    
    11月18日当周
        
    11月22日(五) 
    暂无重要经济数据公布。
    
    
    11月25日当周
    
    11月25日(一)
    暂无重要经济数据公布。
        
    11月26日(二)    
    GMT时间   经济指标/活动                             公布时段         预估值      前值
    2145  新西兰进口(亿新西兰元)                         10月              --        40.3
                出口(亿新西兰元)                                           --        38.3
                贸易收支(亿新西兰元)                                       --    逆差1.99
                贸易收支(亿新西兰元)           截至10月的一年              --    逆差15.4
    2215  澳洲央行副总裁洛威在悉尼一次会议上进行主题演讲。
    
    11月27日(三)
    0030  澳洲建筑完工价值                              第三季             --       -0.3%
    
    11月28日(四)
    0000  新西兰NBNZ企业经济信心指数                      11月             --       53.2%
                    企业自身活动指数                                       --       47.1%
    0030  澳洲资本支出                                  第三季             --       +4.0%
               建筑资本支出                                                --       +7.1%
               工厂/机械资本支出                                           --       -1.2%
    2145  新西兰建筑许可                                  10月             --       +1.4%    
    
    11月29日(五)
    0030  澳洲民间信贷                                    10月             --       +0.3%
    0030  澳洲住房贷款                                    10月             --       +0.4%
    (完)
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