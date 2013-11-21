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债券 | 2013年 11月 22日 星期五 07:19 BJT

拉美汇市：巴西雷亚尔下跌，墨西哥披索走强

路透墨西哥城11月21日 - 巴西雷亚尔周四下跌，因中国制造业数据疲弱；墨西哥披索走强，因此前该国公布的第三季国内生产总值(GDP)强于预期。

周四数据显示，由于欧洲国家复苏停滞，拖累11月对中国制造业产品的需求跌至三个月低点。中国是巴西最大贸易伙伴，也是拉美出口的主要目的地。

市场对美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录的反应持续压制投资者对新兴汇市的兴趣，尤其是在巴西。巴西市场前日逢节假日休市。

美联储会议记录显示，可能在未来几次会议中开始缩减购债规模。

巴西雷亚尔兑美元 跌1.63%至2.3060雷亚尔，为逾两周以来最大单日跌幅。雷亚尔在周三基本持平。

墨西哥披索兑美元 涨0.53%至13.0290披索，前日一度跌至一周低点。(完)

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(编译 朱晓军；审校 戴素萍)
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