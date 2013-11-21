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亚洲 | 2013年 11月 22日 星期五 07:25 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因海岬型船费率锐降

路透11月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四下跌，因海岬型船费率下降。

乾散货运价指数降28点，或1.83%至1,499点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌64点或2.55%，至2,447点。日均获利锐降1,171美元，至17,513美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 略降1点，或0.07%至1,345点。日均获利降2美元至10,749美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

GHS Securities分析师Omar Nokta表示，海岬型船运费下降有点让人意外，因为最近几天已经显现一些稳定性。

中国钢材和铁矿石期货周四下跌，结束此前两天的涨势，因一项民间调查显示，中国本月制造业活动放缓。

铁矿石运输占海岬型船舶航运规模的约三分之一，因此铁矿石价格是交易商关注的乾散货运输需求指标之一。(完) (编译 李爽 审校　戴素萍)
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