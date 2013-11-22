更正-《全球汇市》日圆抛压持续，澳元受央行干预言论打击走低

(第六段译文有误，应为“媒体报导”欧洲央行正积极考虑负利率，非“德拉吉表示”欧央行在积极考虑)
* 日圆兑欧元跌至四年新低，兑美元跌至四个月低位
* 市场重又抛售日圆为利差交易融资
* 澳元兑欧元和美元跌至两个半月低点
* 澳洲央行总裁史蒂文斯称，对实施外汇干预压低澳元币值持“开放态度”
路透悉尼11月22日 - 日圆兑欧元周五在亚洲市场跌至四年新低。德国和美国公布的经济数据良好，支撑欧元和美元，日圆遭殃。
投资者亦抛售澳元，因澳洲央行总裁表示，他对实施外汇干预压低澳元币值持“开放态度”。
欧元兑日圆 最高升至136.45日圆，触及2009年10月以来高点，而美元兑日圆 录得四个月高点101.19日圆。
日本央行周四维持其超宽松的货币政策，因此投资者没有理由不继续将日圆用作利差交易的融资货币。
欧元兑美元 从一周低点1.3399美元反弹至1.3477美元。美元指数 从一周半高点81.290跌至80.965。
欧洲央行总裁德拉吉的表态也支撑了欧元。此前媒体报导欧洲央行正积极考虑将一项关键利率降至负值，德拉吉降低了这个预期。
调查显示，德国民间部门11月加速成长，帮助抵消了其他数据令人失望的表现，尤其是法国企业活动锐降。
美国数据也鼓舞人心，尽管强劲程度并不足以改变市场对美联储在明年稍早缩减刺激举措的预期。
美国制造业产出反弹，上周初请失业金人数亦大降。
法国巴黎银行分析师表示，他们仍不愿追涨美元，指出短期美国公债收益率仍受抑，尽管最近长期公债收益率上涨。
“而且，我们预计美国接下来几周的数据太不确定，还不能支持对12月缩减刺激的预期，”他们补充称。
“由于美联储(缩减政策)的预期仍在变化，我们倾向于避免直接的美元曝险，而是做空欧元和做空日圆交叉汇率。”
另外一个波动较大的货币是澳元。澳元在澳洲央行总裁史蒂文斯对高汇价措辞升级后大跌，史蒂文斯一直认为相对于经济基本面澳元估值过高。
不过他明确表示，干预也并非没有风险，市场人气倾向于卖出澳元，特别是在汇丰中国11月制造业采购经理人指数(PMI)初值降至50.4之后。
澳元兑美元 跌至两个半月低点0.9198美元，稍后又微升至0.9230。欧元兑澳元 大涨至两个半月高点1.4621澳元，突破关键阻力位，这可能为欧元再次测试8月高点1.5029扫清障碍。
周五亚洲市场没有什么重要经济数据要公布。欧洲方面，市场聚焦德国IFO企业景气判断指数。
纽约 当日 今年来 2012年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3474 1.3481 -0.05 +2.12 1.3194
美元/日圆 101.23 101.15 +0.08 +16.71 86.74
欧元/日圆 136.38 136.36 +0.01 +19.15 114.46
美元/瑞郎 0.9138 0.9127 +0.12 -0.19 0.9155
英镑/美元 1.6187 1.6198 -0.07 -0.39 1.6251
美元/加元 1.0518 1.0516 +0.02 +6.02 0.9921
澳元/美元 0.9222 0.9233 -0.12 -11.27 1.0393
新西兰元/美元 0.8219 0.8204 +0.18 -0.77 0.8283
澳元/日圆 93.380 93.390 -0.01 +3.61 90.130
新西兰元/日圆 83.190 82.980 +0.25 -40.92 140.820
英镑/日圆 163.86 163.85 +0.01 +16.36 140.82
澳元/新西兰元 1.1217 1.1250 -0.29 -10.55 1.2540
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 李春喜 审校 徐文焰)