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市场报道 | 2013年 11月 22日 星期五 07:30 BJT

《美国重要政经日程》--11月22日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1500 - 劳工部公布9月职缺和职场流动调查

1500 - 全美不动产协会(NAR)公布季度商业地产状况预估和报告

1715 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事塔鲁洛在一次会议上就“影子银行”发表讲话。 (完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校　戴素萍)
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