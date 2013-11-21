《美国重要政经日程》--11月22日

标题新闻：英国今年第一季经济增幅料从去年第四季的0.7%降至0.5%，因零售销售放缓-NIESR
英国国家经济社会研究院(NIESR) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(除特别说明外，均为GMT时间)
1500 - 劳工部公布9月职缺和职场流动调查
1500 - 全美不动产协会(NAR)公布季度商业地产状况预估和报告
1715 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事塔鲁洛在一次会议上就“影子银行”发表讲话。 (完)
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台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 戴素萍)
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* 公布内容：中国3月CPI和PPI，工业增加值、投资和消费 * 公布时间：4月12日公布CPI和PPI，17日公布工业等数据 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 工业 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNIO%3DECI 投资 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNUFAI%3DECI 消费 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?R