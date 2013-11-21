《美债周五展望》公债价格小升，因数据良莠不齐缓和缩减刺激忧虑

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 费城联储银行制造业指数下跌，缓和对美联储缩减刺激计划的忧虑

* 公债在区间交投，投资者在寻觅方向

* 公债价格小涨，上日下跌

路透纽约11月21日 - 美国公债价格周四小幅上涨，因经济数据和美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员讲话带来好坏不一的信号，投资人衡量美联储缩减刺激规模的可能性。

尽管美国最新一周初请失业金人数显示就业市场可能立足更稳，但11月美国大西洋沿岸中部地区制造业活动放缓。

“费城联储银行制造业数据抵销了初请失业金人数下降的影响，”Action Economics固定收益资产董事总经理Kim Rupert说。

她表示，经济数据缺乏强劲的趋势，令投资人难以大举押注。

“公债基本上仍在区间交投，直至我们找到更具体的消息，可给公债带来较明确的方向，”Rupert补充说。

投资人尝试衡量美联储何时将缩减每月850亿美元的购债规模。

包括美联储主席贝南克在内的决策者自5月暗示联储可能缩减购债以来，指标10年期公债收益率在过去几个月累计大幅攀升逾100个基点。但部份官员不认为缩减购债的时机成熟，且一系列经济数据良莠不齐，令投资人不愿意过于压低公债。

美联储官员周四的讲话也没有为美联储政策方向提供进一步线索。

圣路易斯联储总裁布拉德称，尽管存在通胀风险，目前美联储必须继续购债，部份原因是迄今尚未显现物价上升的迹象。

不过，里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔称，物价攀升可能加速。

拉克尔不是今年美国联邦公开市场委员会(FOMC)投票委员，但他表示，他仍然反对美联储每月850亿美元的购债计划。

指标10年期公债 价格小升1/32，收益率从周三尾盘的2.791%下跌至2.788%。

30年期公债 价格上涨7/32，收益率从周三尾盘的3.905%降至3.892%。

分析师表示，上日投资人过度卖出美债，之前美联储会议记录令市场益发预期美联储将在未来几年保持利率在纪录低位。

“今日费城联储银行制造业指数相当疲弱，但公债市场严重超卖，”ED&F Man Capital固定收益部联席主管Thomas di Galoma说。

美国财政部标售130亿美元10年期通胀保值债券(TIPS)的得标利率为0.560%。

“这次10年期TIPS标售的得标利率为2011年7月来最高，”Jefferies & Co货币市场分析师Thomas Simons说。 (完)

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