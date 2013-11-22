金砖国家：11月21日股汇市收盘纵览

路透11月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月21日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 报1,004.24点。
中国股市：沪综指近收平，汇丰PMI数据不佳及外围动荡引发大盘震荡
香港股市：收低0.5%，脱离10个月高位
中国汇市：人民币即期收盘近持平，波幅趋窄交易热情明显下降
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拉美股市：巴西股市下跌，因中国数据疲弱。Bovespa指标股指 跌0.65%至52,688.02点，为上周以来最低。
拉美汇市：巴西雷亚尔下跌，墨西哥披索走强。
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南非股市：下跌逾1%，因投资者担忧该国经济增长放缓，从银行股到金矿股全面抛售。Top-40绩优股指数 跌1.16%至39,941.17点。综合指数 跌1%，报44,741.55点。
南非汇市：兰特兑美元走坚，此前南非央行维持利率不变但讨论过升息。
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印度股市：周四跌逾2%，创下近两个月最大单日跌幅，因绩优股连续第二日大跌，受累于外资买盘步伐放缓的忧虑。指标BSE指数 收跌1.97%或406.08点，报20,229.05点，创一周收盘低点。NSE指数 收低2.02%或123.85点，报5,999.05点，录得9月23日以来最大单日跌幅，并收于6,000点的关键水平下方。
印度汇市：卢比兑美元连续第二日下跌，创一周低点，因此前美联储会议记录暗示缩减购债，引发对卢比再度震荡的担忧。卢比兑美元 收报62.93/94卢比，周三为62.57/58卢比。盘中最低跌至63卢比，为11月14日以来最低。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,425.860点。MSCI明晟俄罗斯指数 降1.14%，报787.45点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.18%报32.9920卢布；卢布兑欧元 跌0.48%，报44.4445卢布。(完)
(整理 朱晓军 审校 戴素萍)