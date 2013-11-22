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市场报道 | 2013年 11月 22日 星期五 08:28 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--11月22日-11月29日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
    
    11月22日-12月2日
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段    预估值      前值
    1500   美国建筑支出                                       9月          --     +0.6%
    
    11月22日-12月4日
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段    预估值      前值
    1500   美国新屋销售年率(万户)                             9月       42.5       42.1
       
    11月18日当周  
    
    11月22日(五)
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段    预估值      前值
    1330  加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)                  10月      -0.1%      +0.2%
                               (较上年同期)                            +0.9%      +1.1%
            加拿大央行核心CPI(较前月)                                  +0.2%      +0.2%       
                         (较上年同期)                                  +1.2%      +1.3% 
    1330  加拿大零售销售(较前月)                              9月      +0.3%      +0.2%
    1530  美国ECRI经济领先指标                        11月15日当周        --      131.1
    1600  美国堪萨斯城联储制造业指数                         11月         --        正6
    
    11月25日当周
    
    11月25日(一)
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段    预估值      前值
    1500    美国成屋待完成销售指数                            10月        --      101.6     
                成屋待完成销售指数(较上月)                             +2.0%      -5.6%
    1530    美国达拉斯联邦储备银行制造业指数                  11月        --        3.6
    
    11月26日(二)
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段    预估值      前值
    1245   美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)             11月23日当周       --      +0.1%
    1330   美国房屋开工年率(万户)                             9月       90.8       89.1
    1330   美国建筑许可年率(万户)                             9月       93.5       92.6
    1330   美国房屋开工年率(万户)                            10月       92.2        --
    1330   美国建筑许可年率(万户)                            10月       93.5        --
    1355   美国Redbook连锁店销售(较上年同期)           11月23日当周       --      +3.5%
    1400   美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月)           9月         --      +0.3%
    1400   美国标普/Case-Shiller经季节调整20个大都            9月      
            会地区房价指数(较前月)                                     +0.9%      +0.9%
                          (较上年同期)                                +12.8%     +12.8%
           美国标普/Case-Shiller未经季节调整20个大                      
             都会地区房价指数(较前月)                                  +0.7%      +1.3%
    1500   美国消费者信心指数                                11月       72.5       71.2
    1500   美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数                  11月         --        正1  
    1530   美国达拉斯联邦储备银行服务业指数                  11月         --        6.4
    
    11月27日(三)
     --   美国建筑许可年率(万户)                       10月修正值         --        --
    1200  美国抵押贷款市场指数                       11月22日当周         --      451.1
                     再融资指数                                           --    1,941.3
    1330  美国耐久财订单                                     10月       -1.5%     +3.8%
              扣除运输的耐久财订单                                      +0.2%     -0.2%
              扣除国防的耐久财订单                                        --      +3.2%
              扣除飞机的非国防资本财订单                                  --      -1.3%
    1330  美国初请失业金人数(万人)                   11月23日当周         --       32.3
                      四周均值(万人)                                      --      33.85
                续请失业金人数(万人)                 11月16日当周         --      287.6
    1330  美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数              9月         --       96.7   
    1330  美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数             10月         --        --    
    1445  美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                      11月       62.0       65.9
    1455  路透/密西根大学美国消费者信心指数              11月终值         --       72.0
                                   现况指数                               --       87.2
                                   预期指数                               --       62.3  
    1500  美国领先指标                                       10月      +0.1%      +0.7% 
    1530  美国ECRI经济领先指标                       11月22日当周         --        -- 
    
    11月28日(四)
    1330  加拿大经常帐(亿加元)                             第三季         --  赤字145.8
    1330  加拿大PPI(较前月)                                  10月         --      -0.3%
               (较上年同期)                                               --      +1.0% 
    
    11月29日(五)
    1330  加拿大GDP(较前季)                               第三季          --      +0.4%
                GDP环比年率                                               --      +1.7% 
    1330  加拿大GDP(较前月)                                  9月          --      +0.3%
    (完)    
    
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                       日本与韩国                  
    欧洲                               澳洲与新西                  
                                       兰           
    中国                               台湾                        
 
 已公布经济指标一览
    美国                               日本                        
    欧洲                               韩国                        
    中国                               香港                        
    澳洲                               台湾               [ECI/TWCN
 
 (整理 戴素萍 审校 徐文焰)
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