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亚洲 | 2013年 11月 25日 星期一 09:23 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--11月25日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行： 
    
  中国东海证券10亿元人民币三个月期短期融资券招标(主体评级AA)，盛京银行/上海银行等承销 
  华泰集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，农业银行主承
  柳州中小企业2.68亿元三年期集优票据簿记建档(债项评级AAA)，浦发银行主承     
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  二、新债上市：     
  
  中国电力投资集团35亿元九个月期超短期融资券011310009，票面利率5.80%
  中国建材 35亿元九个月期超短融011337009，票面利率5.90%
  湖南高速建设开发总公司29亿元一年期短融041360081，票面利率6.70%
  广州珠江实业集团4.5亿元一年期短融041366018，票面利率7.10%
  江苏交通控股15亿元一年期短融041358090，票面利率6.20%
  方正证券 18亿元三个月期短融071328002,票面利率6.40%
  中投证券9.5亿元三个月期短融071332001，票面利率6.20%
  国中医药4亿元一年期短融041365012，票面利率7.90%
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  三、缴款：    

  财政部281.5亿元10年期续发国债130018，发行价格96.15元   
  国开行40亿元三年期固息增发债130244，发行价98.71元
  国开行40亿元五年期固息增发债130245，发行价97.68元
  港中旅集团20亿元三个月期超短期融资券
  步阳集团2亿元一年期短融
  浙江能源集团20亿元一年期短融
  广州交通投资集团10亿元六个月期短融
  长江证券 20亿元三个月期短融
  渤海证券7亿元三个月期短融
  钱江水利 2亿元一年期短融
  长江经济联合发展集团5亿元三年期中票
  青海国资投资管理公司30亿元15年期中票   
  北京顺义国资1亿元五年期中票
  淮北矿业集团10亿元三年期中票
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  四、还本付息：

  中国中冶  40亿元一年期短融041251040到期兑付，票面利率4.46%
  北京国资管理中心25亿元一年期短融041253064到期兑付，票面利率4.46%
  三亚凤凰机场5亿元一年期短融041261038到期兑付，票面利率5.07%
  新疆天恒基投资集团4亿元一年期短融041264035到期兑付，票面利率4.95%
  中国电力投资集团58亿元六个月期超短融011310003到期兑付，票面利率3.88%
  华能国际  50亿元九个月期超短融011312001到期兑付，票面利率3.8%
  华润股份5亿元三个月期超短融011347003到期兑付，票面利率4.49%
  中国建材 30亿元九个月期超短融011337002到期兑付，票面利率3.85%
  东方航空集团20亿元六个月期超短融011360001到期兑付，票面利率4.00%
  浙江铁路投资集团10亿元三年期浮息(一年定存基准)中票1082209到期兑付，基本利差2%
  农发行200亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债090417付息，基本利差0.4%    
  北京住总集团8亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080145付息，票面利率5.3%
  国电大渡河开发公司5亿元五年期投资人选择权(3+2)中票1082205付息，票面利率4.84%
  中国铁路总公司100亿元七年期固息债1180163付息，票面利率4.7%
  中国铁路总公司200亿元10年期固息债1180164付息，票面利率4.99%
  天津滨海建投集团25亿元五年期固息债1180167付息，票面利率5.6%
  天津滨海建投集团25亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债1180168付息，票面利率6.1%
  新光控股集团16亿元七年期投资人选择权(4+3)固息债1180170付息，票面利率8.1%
  天津东方财信投资18亿元七年期固息债1180171付息，票面利率7.99%
  华晨汽车集团10亿元五年期中票1182342付息，票面利率6.84%
  柳州投资控股公司5亿元五年期中票1182343付息，票面利率6.74%
  首钢总公司50亿元五年期中票1182344付息，票面利率5.26%
  中铁二局 4亿元三年期中票1182345付息，票面利率6.65%
  滁州城建投15亿元七年期固息债1280411付息，票面利率6.81%
  重庆出版集团4亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280412付息，票面利率6.18%
  铜陵有色金属集团20亿元五年期中票1282492付息，票面利率5.54%
  江苏国泰国际集团3亿元三年期中票1282493付息，票面利率5.51%
  柳州投资控股公司5亿元五年期中票1282494付息，票面利率6.06%
  正邦集团3亿元三年期中票1282495付息，票面利率6.4%    
  财政部900亿元10年期固息债130011付息，票面利率3.38%
  财政部260亿元30年期固息债020005付息，票面利率2.9%
  国开行200亿元20年期固息债070207付息，票面利率4.4%
  财政部225亿元七年期固息债080022付息，票面利率2.71%
  农发行168.8亿元七年期固息债080419付息，票面利率3.1%
  财政部280亿元50年期固息债100014付息，票面利率4.03%
  国开行195.5亿元七年期浮息(一年定存基准)金融债110210付息，基本利差0.7%
  进出口行177.8亿元七年期固息债110320付息，票面利率3.83%
  中国化工集团30亿元五年期中票1182346付息，票面利率5.21%
  天山股份 8亿元五年期中票1182347付息，票面利率5.83%
  财政部1,002.2亿元10年期固息国债120009付息，票面利率3.36%
  国开行270.6亿元10年期固息债080220付息，票面利率3.42%
  包商银行10亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债082004付息，票面利率5.8%
  中国铁路总公司100亿元10年期固息债088063付息，票面利率3.96%
  进出口行200亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债090311付息，基本利差0.4%
  安庆城建投集团12亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980167付息，票面利率7%
  中化化肥公司25亿元10年期固息债0980168付息，票面利率5%
  财政部306.4亿元七年期固息国债100038付息，票面利率3.83%
  国开行150亿元10年期浮息(一年定存基准)金融债100213付息，基本利差0.46%
  山东丰源集团5亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1080147付息，票面利率5.5%
  天脊煤化工集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080148付息，票面利率6.2%
  安徽皖北煤电集团10亿元五年期中票1082208付息，票面利率5.78%
  国开行200亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债110233付息，基本利差0.59%
  广东交通公司20亿元七年期投资人选择权(5+2)中票1182348付息，票面利率5.44%
  天津海泰控股公司9亿元五年期中票1182349付息，票面利率5.83%
  吉林亚泰(集团)14亿元五年期中票1182350付息，票面利率6.74%
  哈尔滨中小企业2.24亿元三年期集合票据1183015付息，票面利率7%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
    
  --消息人士透露，银监会监管一部起草的《商业银行同业融资管理办法》即“9号文”，终版已较此前市场流传
版本有所松动和“减压”，不久即会公布，这将迫使银行收缩同业资产扩张速度。 
    
  --四位消息人士周五向路透表示，银监会要求各银行自2014年起需登记报送理财产品的资产负债、持仓、交易
和估值信息等，反应监管层理财产品监管从产品端蔓延至了资产端。 
    
  --证监会表示，针对三中全会改革决定提出发展和规范债券市场，证监会已经启动《公司债券发行试点办法》
的修订工作，拟进一步扩大发行主体范围，并不断深化市场互联互通。 

  11/28公布1-10月规模以上工业企业利润               
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 康熙泽/丁淑琴；审校 李宏薇)
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