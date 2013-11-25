《中国债券市场每日交易备忘》--11月25日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国东海证券10亿元人民币三个月期短期融资券招标(主体评级AA)，盛京银行/上海银行等承销 华泰集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，农业银行主承 柳州中小企业2.68亿元三年期集优票据簿记建档(债项评级AAA)，浦发银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 中国电力投资集团35亿元九个月期超短期融资券011310009，票面利率5.80% 中国建材 35亿元九个月期超短融011337009，票面利率5.90% 湖南高速建设开发总公司29亿元一年期短融041360081，票面利率6.70% 广州珠江实业集团4.5亿元一年期短融041366018，票面利率7.10% 江苏交通控股15亿元一年期短融041358090，票面利率6.20% 方正证券 18亿元三个月期短融071328002,票面利率6.40% 中投证券9.5亿元三个月期短融071332001，票面利率6.20% 国中医药4亿元一年期短融041365012，票面利率7.90% ============================================================================ 三、缴款： 财政部281.5亿元10年期续发国债130018，发行价格96.15元 国开行40亿元三年期固息增发债130244，发行价98.71元 国开行40亿元五年期固息增发债130245，发行价97.68元 港中旅集团20亿元三个月期超短期融资券 步阳集团2亿元一年期短融 浙江能源集团20亿元一年期短融 广州交通投资集团10亿元六个月期短融 长江证券 20亿元三个月期短融 渤海证券7亿元三个月期短融 钱江水利 2亿元一年期短融 长江经济联合发展集团5亿元三年期中票 青海国资投资管理公司30亿元15年期中票 北京顺义国资1亿元五年期中票 淮北矿业集团10亿元三年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 中国中冶 40亿元一年期短融041251040到期兑付，票面利率4.46% 北京国资管理中心25亿元一年期短融041253064到期兑付，票面利率4.46% 三亚凤凰机场5亿元一年期短融041261038到期兑付，票面利率5.07% 新疆天恒基投资集团4亿元一年期短融041264035到期兑付，票面利率4.95% 中国电力投资集团58亿元六个月期超短融011310003到期兑付，票面利率3.88% 华能国际 50亿元九个月期超短融011312001到期兑付，票面利率3.8% 华润股份5亿元三个月期超短融011347003到期兑付，票面利率4.49% 中国建材 30亿元九个月期超短融011337002到期兑付，票面利率3.85% 东方航空集团20亿元六个月期超短融011360001到期兑付，票面利率4.00% 浙江铁路投资集团10亿元三年期浮息(一年定存基准)中票1082209到期兑付，基本利差2% 农发行200亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债090417付息，基本利差0.4% 北京住总集团8亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080145付息，票面利率5.3% 国电大渡河开发公司5亿元五年期投资人选择权(3+2)中票1082205付息，票面利率4.84% 中国铁路总公司100亿元七年期固息债1180163付息，票面利率4.7% 中国铁路总公司200亿元10年期固息债1180164付息，票面利率4.99% 天津滨海建投集团25亿元五年期固息债1180167付息，票面利率5.6% 天津滨海建投集团25亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债1180168付息，票面利率6.1% 新光控股集团16亿元七年期投资人选择权(4+3)固息债1180170付息，票面利率8.1% 天津东方财信投资18亿元七年期固息债1180171付息，票面利率7.99% 华晨汽车集团10亿元五年期中票1182342付息，票面利率6.84% 柳州投资控股公司5亿元五年期中票1182343付息，票面利率6.74% 首钢总公司50亿元五年期中票1182344付息，票面利率5.26% 中铁二局 4亿元三年期中票1182345付息，票面利率6.65% 滁州城建投15亿元七年期固息债1280411付息，票面利率6.81% 重庆出版集团4亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280412付息，票面利率6.18% 铜陵有色金属集团20亿元五年期中票1282492付息，票面利率5.54% 江苏国泰国际集团3亿元三年期中票1282493付息，票面利率5.51% 柳州投资控股公司5亿元五年期中票1282494付息，票面利率6.06% 正邦集团3亿元三年期中票1282495付息，票面利率6.4% 财政部900亿元10年期固息债130011付息，票面利率3.38% 财政部260亿元30年期固息债020005付息，票面利率2.9% 国开行200亿元20年期固息债070207付息，票面利率4.4% 财政部225亿元七年期固息债080022付息，票面利率2.71% 农发行168.8亿元七年期固息债080419付息，票面利率3.1% 财政部280亿元50年期固息债100014付息，票面利率4.03% 国开行195.5亿元七年期浮息(一年定存基准)金融债110210付息，基本利差0.7% 进出口行177.8亿元七年期固息债110320付息，票面利率3.83% 中国化工集团30亿元五年期中票1182346付息，票面利率5.21% 天山股份 8亿元五年期中票1182347付息，票面利率5.83% 财政部1,002.2亿元10年期固息国债120009付息，票面利率3.36% 国开行270.6亿元10年期固息债080220付息，票面利率3.42% 包商银行10亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债082004付息，票面利率5.8% 中国铁路总公司100亿元10年期固息债088063付息，票面利率3.96% 进出口行200亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债090311付息，基本利差0.4% 安庆城建投集团12亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980167付息，票面利率7% 中化化肥公司25亿元10年期固息债0980168付息，票面利率5% 财政部306.4亿元七年期固息国债100038付息，票面利率3.83% 国开行150亿元10年期浮息(一年定存基准)金融债100213付息，基本利差0.46% 山东丰源集团5亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1080147付息，票面利率5.5% 天脊煤化工集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080148付息，票面利率6.2% 安徽皖北煤电集团10亿元五年期中票1082208付息，票面利率5.78% 国开行200亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债110233付息，基本利差0.59% 广东交通公司20亿元七年期投资人选择权(5+2)中票1182348付息，票面利率5.44% 天津海泰控股公司9亿元五年期中票1182349付息，票面利率5.83% 吉林亚泰(集团)14亿元五年期中票1182350付息，票面利率6.74% 哈尔滨中小企业2.24亿元三年期集合票据1183015付息，票面利率7% =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --消息人士透露，银监会监管一部起草的《商业银行同业融资管理办法》即“9号文”，终版已较此前市场流传 版本有所松动和“减压”，不久即会公布，这将迫使银行收缩同业资产扩张速度。 --四位消息人士周五向路透表示，银监会要求各银行自2014年起需登记报送理财产品的资产负债、持仓、交易 和估值信息等，反应监管层理财产品监管从产品端蔓延至了资产端。 --证监会表示，针对三中全会改革决定提出发展和规范债券市场，证监会已经启动《公司债券发行试点办法》 的修订工作，拟进一步扩大发行主体范围，并不断深化市场互联互通。 11/28公布1-10月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 康熙泽/丁淑琴；审校 李宏薇)