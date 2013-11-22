《全球重要经济事件一览表》--11月22日-11月29日

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11月22日(五)
华盛顿--美联储理事塔鲁洛就“影子银行”讲话(1715)。
纽约--瑞典央行副总裁Martin Floden就瑞典经济状况讲话。
伦敦--瑞典央行副总裁艾柯姆(Karolina Ekholm)参与“国际宏观经济和央行政策”的小组辩论。
布鲁塞尔--欧元集团财长会议。
法兰克福--第23届法兰克福欧洲银行业会议。欧洲央行(ECB)总裁德拉吉发表主旨演讲。德国财政部长朔伊布勒和德国央行总裁魏德曼也将出席。
巴黎--欧洲货币与金融论坛(SUERF)与法国央行联合举办“欧洲金融重建”会议。演讲人包括：美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治、法国央行总裁诺亚、奥地利央行总裁诺沃特尼和意大利央行总裁维斯科。
巴黎--欧洲央行执委普雷特参与法国央行主办的“欧洲金融的未来走向何方？”小组讨论(1530)。
斯洛文尼亚PORTOROZ--斯洛文尼亚央行总裁Bostjan Jazbec在一商业会议上讲话(1230)。
11月23日(六)
柏林--欧洲央行执委亚斯穆森参加南德日报组织的会议，参加题为“我们该怎么改革欧洲金融体系和银行”的辩论(1145)。
11月25日(一)
东京--日本央行总裁黑田东彦、欧洲央行决策官员诺亚和科尔在欧元区国际论坛(Europlace International Forum)上讲话。
东京--日本央行公布10月货币政策会议记录(2350)。
悉尼--澳洲央行副总裁洛威在新南威尔士大学收入和财富研究国际协会主办的会议上发表主旨演讲(2215)。
马德里--西班牙央行总裁林德在金融市场协会组织的2013年金融会议上讲话(1245)。
11月26日(二)
法兰克福--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许就“央行政策的经济和法律限制”发表主题讲话(1230)。
11月27日(三)
日本徳岛--日本央行政策委员会审议委员白井早由里讲话。
11月28日(四)
布鲁塞尔--欧洲央行执委亚斯穆森在“议会中的女性全球论坛”年度峰会讲话(0830)。
11月29日(五)
法兰克福--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许和管委会成员维斯科在歌德大学参与金融市场政策会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 朱晓军；审校 石冠兰)