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市场报道 | 2013年 11月 22日 星期五 08:46 BJT

****敬告客户:路透中文快讯“纽约期市”期棉收盘稿件暂停发送****

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11月21日之“纽约期市”期棉收盘报导因英文原稿未发，以致中文译文无法如期出稿，不便之处，敬请谅解！
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