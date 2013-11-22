美国个股：美国计划年底前出售通用汽车剩余持股，最终或损失100亿美元

企业并购：中国招商局集团与安宏就收购巴西港口股份深入谈判--报载
路透圣保罗4月13日 - 圣保罗州报(O Estado de S. Paulo)周四报导指出，中国招商局集团(CMG)正进行深入谈判，欲买下安宏资本在巴西第二繁忙集装箱(货柜)港口TCP Terminal de Contêineres de Paranaguá SA的50%股份。
路透底特律11月21日 - 美国财政部表示，其预计年底前将出售所持通用汽车 剩余股份，最终可能使纳税人在2009年对通用汽车的救助中损失约100亿美元。
财政部周四表示，其之前已经出售7,020万股通用汽车股份，当时救助通用汽车动用的495亿美元纳税人资金已经收回384亿美元。
按当前价格计算，财政部出售剩余3,110万股通用汽车股份还将收回12亿美元，使其收回资金总规模达到396亿美元。财政部表示，其持有通用汽车股票的初始成本基础是每股43.52美元。
财政部此前表示，其预计到2014年4月退出持股，但分析师原本就预期其会提前退出。
“我们的目标从来都不是获利，”财政部一位官员表示。“而是要拯救美国汽车产业。”这位官员要求匿名。
美国截至10月的汽车销售上升8.4%，全年销售料超过1,550万辆，远超过2009年的1,040万辆的低谷时期。
底特律的汽车厂商是盈利的，不过通用汽车今年前九个月净利由2012年的50亿美元降至43亿美元。没有改变的是获利大多来自皮卡和SUV的销售，这两类汽车对通用汽车全球税前获利贡献超过三分之二。
财政部表示，如果通用汽车日均交易量持续在最近的水平，最终售股将在年底前进行，这取决于市场形势。
通用汽车股价周四收升1.14%至38.12美元。(完) (编译 李爽 审校 戴素萍)
路透圣保罗4月13日 - 圣保罗州报(O Estado de S. Paulo)周四报导指出，中国招商局集团(CMG)正进行深入谈判，欲买下安宏资本在巴西第二繁忙集装箱(货柜)港口TCP Terminal de Contêineres de Paranaguá SA的50%股份。
路透北京4月14日 - 新华社周四报导援引中国工业与信息化原材料司巡视员骆铁军称，中国已将彻底取缔“地条钢”作为今年钢铁去产能的重要任务，并要求于6月30日前全面完成。
路透纽约4月13日 - 美国华尔街大型银行的高管周四称，他们在华盛顿就金融监管进行了积极讨论，并淡化了有关美国决策者可能迫使大型银行分拆的主张。