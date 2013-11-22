美国个股：美国计划年底前出售通用汽车剩余持股，最终或损失100亿美元

路透底特律11月21日 - 美国财政部表示，其预计年底前将出售所持通用汽车 剩余股份，最终可能使纳税人在2009年对通用汽车的救助中损失约100亿美元。

财政部周四表示，其之前已经出售7,020万股通用汽车股份，当时救助通用汽车动用的495亿美元纳税人资金已经收回384亿美元。

按当前价格计算，财政部出售剩余3,110万股通用汽车股份还将收回12亿美元，使其收回资金总规模达到396亿美元。财政部表示，其持有通用汽车股票的初始成本基础是每股43.52美元。

财政部此前表示，其预计到2014年4月退出持股，但分析师原本就预期其会提前退出。

“我们的目标从来都不是获利，”财政部一位官员表示。“而是要拯救美国汽车产业。”这位官员要求匿名。

美国截至10月的汽车销售上升8.4%，全年销售料超过1,550万辆，远超过2009年的1,040万辆的低谷时期。

底特律的汽车厂商是盈利的，不过通用汽车今年前九个月净利由2012年的50亿美元降至43亿美元。没有改变的是获利大多来自皮卡和SUV的销售，这两类汽车对通用汽车全球税前获利贡献超过三分之二。

财政部表示，如果通用汽车日均交易量持续在最近的水平，最终售股将在年底前进行，这取决于市场形势。