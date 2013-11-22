中国经济：国资委将促进产业资本与金融资本融合，培育产融结合财团

路透北京11月22日 - 中国国务院国资委研究中心主任楚序平表示，下一步改革重点之一就是促进产业资本和金融资本融合，培育产融结合财团，从而提升资本运营效率实现规模经济，降低交易费用，实现优势互补，促进企业国际化。

他周四稍晚在接受新浪微博微访谈时指出，要授权、培育一批国有资本投资公司，开展资本运作和风险投资。其功能和作用是促进中国企业技术创新、管理创新、商业模式创新，提高国有资本的流动性，在若干支柱产业和高新技术产业打造优强民族企业。未来国有资本运营、投资公司今后将主要进行企业重组、兼并与收购、公司证券发行等业务。

“通过产融结合财团发展子企业成为世界500强。这是中国企业发展的必然选择。”他说。

对于未来国资分类监管的思路，他说，应该根据国有企业的功能定位将国企分为三类实施管理：一是公用类企业，指主要承担人民生活服务的公用事业企业，二是保障类企业，指占有国家特殊资源，承担必要的国民经济发展保障和国家安全责任的企业，三是商业类企业，是指处于充分竞争性领域。国家将针对油气、交通、电信、自来水等不同行业特点，逐步引导企业放开竞争性业务，打破垄断。

楚序平表示，国资委今后将以管资本为主加强国有资产监管,为此将逐步实现从管理全口径的资产向管理出资人投资资本的转变，实现从管理企业经营管理者到管理投资企业董事会代表的转变，实现从管理企业重大事项向部分委托董事会授权管理的转变。

他说，今后要健全资本、知识、技术、管理等由要素市场决定的报酬机制，实施员工持股，将极大激发企业发展动力；建立职业经理人制度、发挥企业家作用；发挥市场在资源配置中起决定性作用，企业自主决策、自主经营的市场主体地位将更加巩固；简政放权，企业投资项目，除关系国家安全和生态安全等外，一律由企业自主决策，政府不再审批；市场决定价格，油气、电力等价格改革，将有效解决价格倒挂导致的政策性亏损。

不过，他强调，国资监管机构仍将在国有经济布局结构调整、实施国家经济发展长远战略目标中起到重要的作用。

楚序平并表示，到2020年，绝大部分国有企业实现股权多元化，除少数特殊领域外，大部分国有企业发展成为混合所有制企业。国有资本可以根据需要实施绝对控股、相对控股、参股，也可以实行优先股、黄金股等形式。