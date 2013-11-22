中国票据市场：转贴利率本周再上台阶，流动性仍是短期主导因素

路透上海11月22日 - 受上周五再显紧张的资金面带动，中国票据市场转贴利率本周也上了一个台阶。因流动性不足抑制机构收票热情，六个月左右票据买断成交价格上涨逾50个基点(bp)。

交易员称，从近期市场表现来看，资金市场松紧变化是左右价格走向的主导因素，信贷规模因素则次之。考虑到转贴价格已处于年息近7%高位，下周再上行的动力有限，盘整的可能性较大，当然若资金面有明显改善，也不排除下行可能。

上海一银行交易员表示，本周票据买断价格继续上涨，主要是资金市场“价格上去了，成本高了。市场看空，也没什么人收票。”

银行间资金市场自上周五起开始出现明显紧张。本周央行公开市场虽然重现单周双次逆回购操作，但七天以上资金供给仍偏少，一个月shibor本周则全线站在6%上方，较上周四以前水平上涨约100个bp。

华南一银行交易员补充说，目前六个月左右的票据转贴成交在年息6.8%或以上，较上周的6.3%-6.4%走升逾50bp。而他对下周资金情况预期相对乐观，认为这或有助转贴利率自高位回落。

“央行不能不管(流动性)，资金价格应该能(进一步)回落。票据市场可能会滞后一点。”后一交易员认为。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 6.3325/6.1475 6.4850/6.3214 6.7652/6.5920

上周五 6.1838/6.0205 6.2875/6.1203 6.6567/6.4550

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变动 +14.87bp/+12.70bp +19.75bp/+20.11bp +10.85bp/13.70bp

票据回购报价方面,路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为6.2024%，上周五为6.0333%。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。