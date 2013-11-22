港报财经评论：人债与黄金--信报11月22日

人债与黄金 /习广思

联储局10月议息会议，一句“最快可能下月缩减买债规模”，再引起退市忧虑，美股连跌三日。然而，股市不过藉着这句话高位沽货而已，联储局最快可以12月退市，如果经济数据复苏强劲。投资者或者不信央行放鸽，亦不信耶伦讲股，那倒不如听听股神如何说。毕非德曾说，美股经过漫长时间低沉，由五年前金融海啸低位上升兼创新高，未来五至十年股市水平将更高；而且，现时估值处于合理水平，在他来说不太高亦不太低。美股今年升幅不小，但美股调整仍会是阁下吸纳的机会。

因为退市焦虑，周三晚美汇反弹，金价跌穿1,250水平，昨日亚洲时段，日圆兑美元再挫，结果是日股上升1.9%，逐步企稳15,000点水平，向5月高位15,706点迈进。“安倍经济学”后继乏力，市场憧憬日本政府迟早被迫再作回应，但日股是一场资金市，最后要看外资反应。日本财政部数据显示，外资连续三周流入，截至16日的一个星期，流入资金较前周增加四倍。外资流入，日圆转弱，日股再试高位的机会并不低呢。外围回软，再加上汇丰11月PMI初值回落至50.4，正好成为港股回吐的理由。内银及内险股全面回软，恒指低位曾见23,508点，收报23,580点。成交额736亿港元，沽空比率8%，平保 成为狙击对象。尽管大市回吐，但港股走势并不淡，中国内地经济增长放缓早已是市场预期之内，A股跌幅午后明显收窄，而内险股如国寿 平收，均反映这批炒作改革概念的金融股，回吐过后随时有后抽，再现升浪。

大市成交明显增加，意味着有新钱进入股市。资金买货集中中资金融股以及改革概念股，皆因持货不足，担心无股之灾。摩通报告道出了这点，分析员直指明白部分投资者的中资股持仓不足，不希望在改革后错过机会，但摩通的建议是改革带来增长风险，不建议追货。大摩却认为，改革将推动中国股市重新估值，而改革红利可体现在企业盈利之上。中资股此刻是否转势难以确定，市场对增长放慢是早已有心理准备，改革蓝图续利好中资股，无货者肯定要追。

慎防圆汇假突破 /苏子

前晚圣路易斯联储银行行长James Bullard表示，联储局或在下月议息时讨论收水的事情，更指出若下月的就业数据表现强劲，则收水的可能性便会增加。此外，昨晨公布的10月联储局会议纪录，亦令市场相信联储局在不久将来会收水。上述消息抵销了联储局主席贝南奇及候任主席耶伦本来对市场气氛极为有利的鸽派立场，美元亦因此回复上升的动力，使美汇指数得以返回10天SMA阻力以上收市，美元兑日圆则在美元整体走势转强下，终于可以在昨天突破9月11日的100.61高位阻力，破位后暂时最高曾见100.93水平。至于有欧洲央行官员表示，央行可能实施负存款利率，结果令欧罗兑美元急挫，对美元的升势则起着推波助澜的作用！由于联储局及欧洲央行的政策分歧可能逐步扩大，相信将有利资金流入美元，在美元转强的大前提下，欧罗汇价预料会面对较严峻的抛售压力。 昨天日本央行议息后，市场情绪进一步看淡日圆汇价，美元兑日圆出现技术性突破，故昨天日圆的沽压暂时较欧罗凌厉；欧罗兑日圆亦因此较上日收市急升近1%。美元兑日圆在昨晚美国入市后，若继续保持在9月11日的100.61高位以上波动，预料稍后将上试7月的101.55高位阻力；反之，若返回之下收市，小心假突破，追沽日圆者要注意风险。留意昨天欧洲入市后，欧罗兑美元跌破前天的1.3413低位后虽然跌幅不多，仅低见1.34便已强力反弹，暂时反弹至1.3445附近已阻力重重，仍未挑战10天SMA阻力，故仍未脱离危险期。

如果昨晚欧罗兑美元的10天SMA始终未能失而复得，到收市时更已跌破欧洲市早段的1.34低位，相信今天欧罗兑美元的下跌动力将会明显增强。若今天美元兑日圆未能显着上升，反而已见明显回落至100.61以下波动，预料昨天欧罗兑日圆的良好上升势头只属昙花一现，稍后一旦跌破134支持关口收市，预料随后将出现逆转性回落，并朝着130心理关口迈进的可能性将大增。