港报财经评论：QE五周年谁得益？--经济日报11月22日

QE五周年谁得益？ /林瑞芬

港股稍作休整，恒指及国指昨分别回0.51%及0.91%，分别至23,580及11,333，成交额736亿港元，若扣除两只配股上板，成交实不足650亿港元，沽压不算太大，技术调整居多！基本面一般的航空股连炒两个交易日，国航 、南航 及东航 股价涨9.1%-9.7%不等，显示游资信心仍强。在汇丰11月PMI公布略低于预期，以及对美国QE减量又起疑虑下，上证指数先跌26点，最终下跌不足1点至2,205收市。中港股市跌幅温和，市底都算强，故现况看大市技术调整居多，最好不穿23,500，穿后看大位23,000只要守稳，中期升浪已在周一确认突破并延伸中。改革文件推出后，排山倒海式预测受惠股，验证谁对谁错，恐怕是几年后的事。怕买错，不妨以简单思维谂，改革路途纵阻滞，最终惠及的是大多上市公司，故分段慢慢收集A股ETF，是最直接不伤脑筋选股之法！

再有大行唱好中国，高盛上调了中国2014年GDP增长预期至7.8%，还将中国股票评级调至“超配”。改革带来的新中国梦，是股民噩梦还是好梦？还是有待时间证明，但最紧要看住大户是否讲一套做一套。周一见H股指数大抽升法似乎不止出口，后市观察最好续加注，大市整固成交缩，再抽升成交增，就可以假设是加注，可增加信心。外资推销中资股也有新名词，有点心思，摩通用“新中国概念股”，点明具前途之康健、保险、政策受惠股及网络股等，以往推新兴市场就有“金砖四国”、“灵猫六国”，手法或同出一辙。

“新中国概念股”炒作能否成风，最重要看市场资金面。有政策，荷包无钱，都好难炒到癫。看中国SHIBOR隔夜至1个月利率仍遍高，资金紧张，但3个月始终保持持稳近4.7厘水平，中期资金不算太紧。近几个月，人民币持续升值，而又有资金流入，资金面“短紧长宽”的局面续明显。论资金面，全球一定看实美国变化。美联储刚公布10月会议纪要表示，如果经济增长状况允许，可能会在未来某次会议上决定开始缩减资产购买计划。市场已不知多少次担心QE缩量，相信总有日会来。支持量宽的耶伦，与伯南克同声同气，伯老刚表示即使结束买债，利率仍在相当长的时间内会维持在接近零水平。估计短线就QE缩量疑虑不会扩大，量宽政策仍利好全球股市。

中移动4G非赢家趁高沽 /余少文

中港股市调整，是预期之内的事，虽然三中全会对电讯业的着墨不多，但市场预期中国内地最快本月底发出4G牌照，或有助中国移动 反弹。中国内地股市昨日开市已裂口下跌，但午后收窄跌幅，总算撑住国企指数跌势。国指全日只跌104点或0.9%，收报11,333点，成交额急增至246亿港元，当中73亿港元来自新华保险 策略性股东减持；而红筹指数跌18点或0.4%，收报4,602点，成交额58亿港元。国指虽跌，但由上周低位10,264点升至今周高位11,542点，以0.382倍调整，可跌至11,054点；如以0.5倍调整则低见10,903点；以0.618倍调整，则会见10,752点，都处于周一上升裂口10,717点至10,986点区间，认为国指可守这裂口的原因之一。只是大市如处于强势，0.5倍调整幅度已经足够，故10,900点应是调整的底线。

候低吸纳的三中全会概念股有不少，相信股民都耳熟能详，未能全面受惠三中全会的行业，相信电讯业是其中之一。但预期，中国在三中全会后，会加快发出4G牌照的步伐，中国内地媒体更指发牌最晚不迟于12月18日，最快在11月28日，然后是12月8日。至于中移动10月3G上客量环比急降40%至652万户，是半年来最少的单月上客量，中国联通 和中国电信 环比则持平，显示电讯商并不积极拉客，或显示4G确实可在年底出台。相信届时只会发放中国自行开发的TD-LTE的4G牌照，LTE-FDD的4G牌照则可能延后明年底才发放，一如3G发牌时的模式，故三大电讯商未来一年要同时采用TD-LTE网络，联通和中电信要增加相关的资本开支。

主观认为，中移动在4G牌照下是赢家，可惜中国在推动价格市场化下，仍然控制部分价格，如电讯商相互间支付的网间结算资费。早前便有报道指，中移动、联通和中电信目前的费率统一为每分钟6分，中国有意在发出4G牌照时，同时调低中移动收取的结算资费率，由目前的6分降至3分；相反支付其他电讯商则维持6分，故在一个多月前已指出中移动在这不对等的政策下是大输家，股价也由当时高位88.7港元跌至11月低位79.55港元，跌幅逾10%。