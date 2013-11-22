台湾汇市：台币盘初实质价格平稳，市场气氛交错无特定方向

路透台北11月22日 - 台币兑美元 周五盘初实质汇价和上日主交投区相仿，市场在消化上日美国联邦市场公开委员会(FOMC)10月会议纪录带来影响后，今日再度陷入胶着。因主要非美货币走势并不一致，且美国经济数据亦好坏参半，不利市场判读。
汇银人士指出，美联储(FED)官员的谈话也立场分歧，市场在年底前因缺乏方向，倾向缩减部位，这使得台币今日在上日区间内来回。早盘虽见部分外资汇出，出口商也有陆续进场，将台币限缩在当前水位，位移有限。
交易员料今日台币主交投将局限在29.550-29.600间。
〞今天看起来是会稳定一点，市场感觉没什么方向。〞一位本地银行人士说。
海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，一个月期美元/台币的换汇点折价较上日尾盘稍稍扩大，方向亦不明显，美元/台币指标一个月期 早盘报价落在29.505/29.519附近，上日收盘在29.520。
本地时间10:12时，受央行持续引导台币收盘价偏弱的影响，台北外汇中心 台币兑美元走高6.3分报29.573。盘初台币兑美元实质主要交投约在29.558-29.585，上交易日在29.560-29.580。
交易员观察市场最新动态：
* 国际美元稍弱，但非美货币并非一致性走强
* 韩元 微幅走高，暂不具参考性
* 外资仍见小量汇出，市场仍有资金流出的疑虑
* 出口商在29.570-29.580陆续进场，但更多挂单等待29.600价位
* 台股 仅有微涨，难给予台币激励
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.550-29.600最新相关报导链接：
> 《综述》美联储高层就利率指引意见不一，或为下轮政策之争焦点
> 《综述》美国就业市场和制造业表现不俗，但通胀仍温和
> 欧洲央行：总裁德拉吉降低实施负存款利率预期，但未完全排除可能性
> 《全球汇市》日圆抛压持续，澳元受央行干预言论打击走低
> 美国人事：叶伦出任联储主席的提名在参议院金融委员会轻松过关
> 澳元汇率：央行总裁对高汇价问题措辞升级，对干预持开放态度
> 路透调查：印尼卢比及泰铢空仓创数月新高，人民币后市看俏 (完)
(记者 林妙容; 审校 毕晓雯)