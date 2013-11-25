主要国家经济指标预测--11月25日****

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透11月25日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 11月25日-12月6日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 11月 +0.6% +1.0% (较上年同期) +6.0% +5.8% 11月25日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0745 法国企业景气指数 11月 97 98 0815 瑞士非农就业人数(万) 第三季 -- 416.6 0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 10月 -- 顺差3.2 1500 美国成屋待完成销售指数 10月 -- 101.6 成屋待完成销售指数(较上月) +1.3% -5.6% 1530 美国达拉斯联邦储备银行制造业指数 11月 -- 3.6 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 11月22日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0700 德国国内生产总值(GDP)详情(较上季) 第三季 +0.3% +0.3% (较去年同期) +1.1% +1.1% 0900 德国Ifo企业景气判断指数 11月 109.3 107.7 现况指数 112.2 111.6 预期指数 106.3 104.0 0900 意大利经季节调整零售销售(较前月) 9月 -0.3% -- 未经季节调整零售销售(较上年同期) -2.8% -- 1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 -0.2% -0.1% (较上年同期) +0.7% +0.9% 加拿大央行核心CPI(较前月) +0.2% +0.2% (较上年同期) +1.2% +1.2% 1330 加拿大零售销售(较前月) 9月 +1.0% +0.3% 1530 美国ECRI经济领先指标 11月15日当周 +2.4% -- 1600 美国堪萨斯城联储制造业指数 11月 正7 -- **因美国政府停摆，以下原预计公布的经济数据报告将另行发布，日期如下： * 美国9月新屋销售年率 待定 * 美国9月建筑支出 待定
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。