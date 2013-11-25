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亚洲 | 2013年 11月 25日 星期一 08:17 BJT

****主要国家经济指标预测--11月25日****

路透11月25日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
    
    11月25日-12月6日
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值      前值
    0700    英国Nationwide房价指数(较前月)                   11月      +0.6%      +1.0%
                               (较上年同期)                            +6.0%      +5.8%
    
    11月25日(一)
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值      前值
    0745    法国企业景气指数                                 11月        97          98
    0815    瑞士非农就业人数(万)                           第三季        --       416.6
    0900    意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元)                   10月        --     顺差3.2
    1500    美国成屋待完成销售指数                           10月        --       101.6     
                成屋待完成销售指数(较上月)                            +1.3%       -5.6%
    1530    美国达拉斯联邦储备银行制造业指数                 11月        --         3.6
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
         
    11月22日(五)
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段     现值      预估值
    0700    德国国内生产总值(GDP)详情(较上季)              第三季      +0.3%       +0.3%
                                     (较去年同期)                      +1.1%       +1.1%
    0900    德国Ifo企业景气判断指数                          11月      109.3       107.7
                           现况指数                                    112.2       111.6
                           预期指数                                    106.3       104.0
    0900    意大利经季节调整零售销售(较前月)                  9月      -0.3%          --
                未经季节调整零售销售(较上年同期)                       -2.8%          --
    1330    加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)                10月      -0.2%       -0.1%
                               (较上年同期)                            +0.7%       +0.9%
            加拿大央行核心CPI(较前月)                                  +0.2%       +0.2%       
                         (较上年同期)                                  +1.2%       +1.2%
    1330    加拿大零售销售(较前月)                            9月      +1.0%       +0.3%
    1530    美国ECRI经济领先指标                        11月15日当周   +2.4%          --
    1600    美国堪萨斯城联储制造业指数                       11月        正7          --
    
    
    **因美国政府停摆，以下原预计公布的经济数据报告将另行发布，日期如下：

    * 美国9月新屋销售年率                        待定
    * 美国9月建筑支出                            待定
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