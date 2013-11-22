《市场热谈》中国嘉实基金的券商梦，尝鲜或为建销售渠道

* 嘉实基金拟筹划组建券商，或成业内首例

* 监管层是否新批券商牌尚存疑问

* 嘉实有实力设券商，代价可能不小

* 业内分析嘉实主要目的还是自建销售渠道

林琦/张晓翀

路透上海11月22日 - 在中国，资本密集型的证券公司与轻资产的基金管理公司向来只是单向通道，即由券商出资组建基金公司。不过，近日业内却传出中国嘉实基金有意首次尝试“逆流而上”，组建自己的券商。

尽管国内基金出资组建券商仍存在政策不确定性，不过业内人士分析称，公募基金的销售渠道基本被银行和券商所掌握，基金业内一直有拓展新的销售渠道的冲动，近期互联网基金销售即是一种尝试，而组建券商并拓宽自营销售渠道，或是基金未来另一条突围之路。

北京一位接近嘉实基金的人士透露，嘉实已有在深圳前海成立券商的想法，为此还专门成立了一个团队研究推进该计划；而且嘉实已在为自己的证券公司物色合适的管理团队。

面对路透有关嘉实是否正计划成立券商的询问，嘉实基金市场部相关人士并未直接否认该说法，只是回应“目前不清楚这事”。

基金公司出面组建券商，这是中国证监会1998年批准成立首批公募基金管理公司以来的新鲜事。但从现有的证券基金法和证券基金公司管理办法中，尚未发现相关的许可条款，目前基金公司只被允许成立子公司，从事资产管理、基金销售及其他证监会许可业务。

根据证券法，成立证券公司，要求其主要股东具有持续盈利能力、信誉良好、最近三年无重大违法违规记录、净资产不低于2亿元人民币等条件。若单从这些条件来说，嘉实基金完全具备股东资格。

“这是一个新鲜事，不能只看表面的（法律）条件。毕竟证监会这几年除了合资投行外，就没有再新批过券商牌照了。”华中地区一位券商高层指出，若嘉实基金透过其香港子公司出面组建，结合深圳前海的特殊优惠，嘉实的券商梦或会容易一些。

从流程上讲，嘉实基金要设立券商，需要向证监会提交申请材料，获得批复后，才可以去相关工商部门完成注册成立工作。

嘉实基金与中信证券 旗下华夏基金、广发证券 旗下易方达基金是国内基金管理业第一梯队，亦同属首批获准成立的公募基金公司。嘉实基金的股东包括中诚信托、德意志银行 及立信投资。

**代价与资本**

上述接近嘉实公司的人士指出，嘉实基金可能计划先成立自己的券商，然后通过资本运作和人脉背景，与已有的中小券商进行股权整合或合并，进一步做大嘉实证券，成为嘉实自己的销售渠道。

平安证券非银行金融行业首席分析师缴文超认为，若嘉实有意组建券商，不太可能从头开始组建一个新公司，很有可能收购。毕竟嘉实作为一个基金公司，在券商的组织架构组建和人员配置、风控体系建立等方面，并没有多少经验，贸然组建风险较大。

“第一是拿牌照难，第二是你前期投入太多了。”他说，“你就算是小券商，小券商至少是有营业部的，至少它有点其他业务吧。假如它只有营业部和投行这一块，那你加起来，我估计着就把这个资产都拿过来，至少还要给人家几个亿的溢价呢。”

先抛开买壳代价不说，经营一家券商的资本金需求亦不小。嘉实基金尽管管理逾2,000亿元的资产，但其自有资产毕竟不多，一些业内人士听闻嘉实拟组建券商的第一反应就是“它有那么多钱吗?”

嘉实基金目前注册资本1.5亿元，尚无公开资料显示嘉实基金公司的自有净资产规模。有券商分析师估计，其净资产应与华夏基金、易方达基金相差不大。

据中信证券和广发证券的年报显示，去年底华夏基金和易方达基金的净资产分别为26.5亿元和37.3亿元。若以30亿元估数来计，在国内逾110家券商去年底净资产排名中，估计能排名第55位左右。当然嘉实不可能将所有资产都投向拟组建的券商，所以就其实力而言，嘉实证券未来极有可能定位于中小型券商。

**接地气**

2012年以来，渠道费用越来越高，销售佣金及尾随费用已达到了基金公司管理费的70%-80%，即使有品牌影响力的大基金公司亦难低于50%，基金业的多半利润流向了渠道方。不少基金业者已有另辟销售渠道的想法。

对于基金公司而言，若收购银行难点在于对银行的运作和管理是生疏的，而且银行的运作管理非常复杂、风险较大，相比而言，他们对券商就熟悉多了。目前，基金业内的老人，大多有券商工作的背景。而且券商亦具有销售渠道的。

上述券商高层指出，嘉实拟建的券商，资本规模和分支网络都不用太大。“物理网点不如牌照意义更大，目前获取新客户并不依赖营业网点，网上开户很容易。”

他分析称，嘉实组建券商，主要目的可能还是渠道延伸。目前基金主要依赖银行和券商销售其产品，并不直接掌握客户资源，按俗语说，就是“不接地气”。若获得券商牌照，不仅可以促进基金公司各类产品的销售，而且还可进军券商当前最热的资本中介业务，例如融资融券、股票质押回购。

“这些资本中介业务，是需要一些资本，但券商也可以通过发行债券、资产证券化融资，或者打包后卖给理财产品，杠杆能够做得起来。”他说。

申银万国证券行业分析师何宗炎指出，若嘉实基金最终能够组建一家券商，那券商的经纪业务和投行业务将可与基金公司的资产管理业务一起发挥协同效应。例如可以用低廉成本快速拓展经纪业务网络，营业部只要不亏就行，销售产品才是主要盈利来源。