台湾货币市场：周末需求更弱短率躺平低位，下周临月底料变化不大

* 外资汇出，外商银资金水位稍降

* 周末资金需求更疲弱

* 下周月底料短率不致有所变化

记者 高洁如

路透台北11月22日 - 台湾银行间短率周五仍然稳于低位。尽管外资汇出使外商银资金水位稍降，但市场资金配置无门，仍使得资金供给充裕无虞，今日甚至因周末积数累积达三天，资金需求更软。

货币市场资调人士表示，由于第四代行动通讯标准(4G)标金入库，令财政部银弹充裕，因此月底减发一期国库券，这令原本喜好配置游资在国库券的外商银少了一个去化管道。他们表示，虽然近期外资减码股市、并有汇出迹象，但是力道并不算很大，外商银的资金水位虽稍降，但也还不到缺钱的地步。

展望下周，虽是11月底最后一周的交易，但交易人士并不忧虑月底的资金需求将推升利率，多数人认为，若是外资维持目前温和汇出的力道，月底的短率仍会维持在低位不变。

〞月底资金需求会好一点，但利率不会动啦，〞一位民营小型银行资金调度人员表示。

他们也说，央行目前冲销市场资金的力道也不算积极，仍然维持市场资金的宽裕平稳，而且11月也不是季底，利率应能维持现行的低位。

外资周四在股市卖超持续扩大至单日百亿台币以上，周四卖超至100.30亿台币，连续第二天卖超，累计共卖超176.95亿。 累积11月以来外资已卖超台股356.95亿台币。

本地时间12:13时：

**台币兑美元 午盘暂收升5.8分报29.578。

**台股 升0.35%，报8,128.05点；成交量 为457.99台币。

**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.386%，上日收在0.385%。今日区间暂在0.295-0.40%，上日也收在0.295-0.40%；一周拆款利率在0.380-0.42%，上日收在0.380-0.45%。

**短票利率也在低位**

短票市场方面，票券商则表示，虽逢周五的发行较高，不过票券商近期多仰赖拆款支应资金缺口，短票利率还是在低位。

他们也说，一点都不担心下周月底的情况，〞反正市场钱很松，现在先看看年底可不可以跨过去..月底不会有什么事。〞一位大型票券商交易员说。

今日银行间30天期短票利率主要交投区间在0.61-0.63%，同上日。另有大型票券商报价两个月天期短票利率为0.62-0.63%、三个月短票利率则为0.63%，大致维持不变。

周五存单到期金额为914.7亿台币，发行金额稍晚公布。

下周存单到期总额为1兆363.95亿台币，分别为周一2,006亿，周二836.5亿，周三569亿，周四3,323.85 亿，周五3,628.6亿台币。

拆款中心 资料显示，修正后周四超额准备为负32亿台币，累计超额准备为837亿，加计前期1%的超额准备为2,147亿台币。

**RP利率也持稳低位**

债券市场附买回(RP)成交利率则大致仍稳于低位。市场资金仍旧相当宽裕，展望下周已近月底，估计投信的资金规模可能稍减，资金流动虽会加大，但以目前的偏高的资金水位，应不致造成吃紧。

一位大型票券商资人士指出，虽然目前市场券源不算少，不过多以拆款来因应资金缺口，因为以目前一周拆款约在0.4-0.41%的水位，距离债券附买回利率仍有15-20点的利差。

展望下周，已是11月最后一周的交易，交易人士多半认为，即便投信可能因为月底的资金被抽回，但是资金供给方不致供给短缺，不致有吃紧的疑虑。

〞下周还是很宽松，不会有太大的变动...虽然最近RP利率缓慢的下降，但其实钱并没有走，还是很多。〞一位票券商交易员说。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间在0.57-0.59%；一个月内公司债RP利率主要交投在0.67-69%；均与上日大致相似。

议价能力较强的主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.55%；约两周天期公司债RP利率交投主要在0.58-0.59%，区间也大致同于上日。