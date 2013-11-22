更新版 1-新债招标：进出口行新债优预期，情绪好转助增机构需求

* 进出口行三年期增发债收益率低于预期

* 投标倍数2.76，机构认购积极性有所提高

* 现券二级市场情绪好转亦有助益 (新增更多内容)

路透上海11月22日 - 中国进出口银行周五增发的三年期固息债，中标收益率远低于二级市场，主要受逐渐有所好转的现券市场情绪提振。市场人士表示，继央行逆回购驰援资金面以及国开债等一级市场招标结果稍好转之后，机构信心略有所恢复，致该期债机构认购积极性有所提高。

业内人士周五透露，进出口银行稍早招标发行的60亿元三年期固息增发债，中标收益率为5.4401%，低于此前市场预测均值5.52%，该期债投标倍数为2.76倍。

“(结果)真不错，情绪好转了，虽然有承销团拼量的成分，但是真有量啊，”北京一券商交易员表示。

“情绪上来了，挡都挡不住，”华中一参与投标的交易员认为，主要还是大机构的配置盘居多，而中小机构以及小联社的标位则多在5.47%-5.50%附近，可能因为三年期期限较短，配置相对较为稳健。

中债登银行间固息政策性银行债（进出口行和农发行）到期收益率曲线 显示，三年期品种最新收益率报在5.5612%。二级市场相近期限券种，剩余期限2.9年的口行债 最新收益率报5.50%。

另一城商行交易员分析称，最近10年国债招标低于预期，央行逆回购放水、国开债结果亦向好等均对悲观的现券市场情绪有所提振，但是这些因素对于后期债券市场的利多支撑能持续多久还尚不确定。

为应对中国银行间资金供需失衡持续的市况，央行公开市场再现逆回购一周双操作，致当周净投放创近两个月来新高。业内人士认为，本周逆回购操作量虽对缓解资金紧张的实质意义不大，但对提振机构信心，稳定情绪算是一剂良药。

面对依旧承压的现券市场，中国国开行 周四增发的三年及五期固息债，中标收益率虽较之前增发结果继续上行，但在央行逆回购施援流动性的支撑下，两期增发债结果均低于预期及二级市场，因其发行量较小且今日汇丰数据亦对债市情绪略有安抚。

今日新债为该行今年第41期金融债，为今年第40期三年期品种的增发债，票面利率为5.37%，采用单一价格中标(荷兰式)招标方式，本期债券上市后同2013年第40期金融债券合并交易。