《全球汇市》日圆兑美元触及四个月低点，澳元因澳央行总裁言论承压

Maeba称，美元兑日圆面临的一个风险在于美国10年期公债收益率可能下跌；另一个风险将是，若美国较短期限公债收益率走高，反过来令股市承受下跌压力怎么办。
欧元兑美元 微跌0.1%至1.3466美元，但仍高于周四低位1.3399。
欧洲央行总裁德拉吉驳斥了关于该央行正积极考虑把存款利率降为负值的报导，也令欧元获得一些支撑。
澳元兑美元触及两个半月新低，因澳洲央行总裁史蒂文斯的言论而继续承压。史蒂文斯周四指出，他对干预市场削弱澳元“持开放态度”。
虽然史蒂文斯明确表示，干预市场并非没有风险，但市场仍抛售澳元，特别是在备受关注的报告显示，中国11月制造业增长步伐放慢之后。
澳元兑美元 下跌0.5%报0.9190美元，此前一度跌至0.9177。
纽约 当日 今年来 2012年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3466 1.3481 -0.11 +2.06 1.3194
美元/日圆 101.18 101.15 +0.03 +16.65 86.74
欧元/日圆 136.23 134.41 +1.35 +19.02 114.46
美元/瑞郎 0.9147 0.9127 +0.22 -0.09 0.9155
英镑/美元 1.6187 1.6198 -0.07 -0.39 1.6251
美元/加元 1.0541 1.0516 +0.24 +6.25 0.9921
澳元/美元 0.9189 0.9233 -0.48 -11.58 1.0393
新西兰元/美元 0.8204 0.8204 +0.00 -0.95 0.8283
澳元/日圆 92.970 93.360 -0.42 +3.15 90.130
新西兰元/日圆 82.990 82.700 +0.35 -41.07 140.820
英镑/日圆 163.78 161.07 +1.68 +16.30 140.82
澳元/新西兰元 1.1195 1.1277 -0.73 -10.73 1.2540
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 徐文焰；审校 王兴亚)