路透基点：双汇国际贷款一般银团阶段已获10亿美元以上承贷--RLPC

路透香港11月22日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，双汇国际的40亿美元超大型贷款案，已有逾20家银行在一般银团承诺加入，承诺总额超过10亿美元。

其中一家中资银行已口头承诺约3亿美元，预料很快将获得书面确认。消息人士称，另外还有一家银行正在进行审批。

加入的银行之中包括中国的平安银行，而美系银行未见参与。

此外，不同于亚洲其他超大型的收购贷款，此案的牵头行集团并没有任何投资银行，但德意志银行及瑞银皆在一般银团加入。IFR本月稍早报导，双汇60亿美元首次公开发行(IPO)案，瑞银是六家承销商之一。

其他在一般银团加入双汇国际贷款的银行有：意大利联合圣保罗银行(Intesa Sanpaolo)、韩国产业银行、韩国外换银行、西门子财务服务、印度国家银行香港、永隆银行。这是西门子财务服务首次在中国承贷。

另外还有十多家台资银行加入：国泰世华银行、彰化银行、中国信托商银、第一银行、华南银行、日盛国际商银、台湾土地银行、台中银行、台新银行、台湾企银、合作金库银行及元大银行。

消息人士指出，与新银行的签约料在11月29日举行。

该40亿美元融资包括25亿美元三年期A部分贷款和15亿美元五年期B部分贷款，平均期限分别约为2.7和4.73年。三年期贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码350个基点，五年期为Libor加码450个基点。

受邀银行将按比例分四个层级参与这两部分贷款。在一般银团阶段的贷款最高综合收益为383个基点(A部分贷款)和490个基点(B部分贷款)，前端费用分别为90个和190个基点。

双汇国际控股8月30日与八家牵头行兼簿记行签署贷款协议，分别是中国银行、东方汇理银行、星展银行、工银亚洲、Natixis、荷兰合作银行、苏格兰皇家银行和渣打银行。