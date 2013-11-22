更新版 1-中国期货：中国版原油期货交易平台成型，人民币计价方向渐明

* 国际能源交易中心注册资本为上海自贸区最高

* 人民币或成原油期货的计价和结算货币

* 原油期货推出已无大障碍--消息人士 (新增引述和背景)

路透上海11月22日 - 上海国际能源交易中心周五正式挂牌，标志着在上海自贸区内搭建的原油期货交易平台基本成型，而据交易所人士透露讯息显示，中国版原油期货以人民币计价的方向逐步明确。

本月稍早，上海国际能源交易中心股份有限公司在上海自贸区注册成立，注册资本金50亿元人民币，是目前自贸区内注册资本规模最大的金融类企业。

中国证监会副主席姜洋在揭牌仪式上表示，“国际能源交易中心成立后，将具体承担国际原油期货交易平台的筹建工作，为加快推进原油期货市场建设提供更好的组织保障。”

他并称，自今年1月启动原油期货国际平台技术细则实施以来，总体运行平稳，目前各部委正在抓紧制定相关的配套政策。

上海期货交易所能源化工部高级总监陆丰指出，“中国推出原油期货的重要意义，在于跟WTI、布伦特以及DME原油之间形成了全球24小时连续交易的市场，共同参与基准价市场的形成，同时对准确地反映亚太地区原油的供需和资源配置起到一个非常重要的补充作用。”

上期所提供的资料显示，上海国际能源交易中心的经营范围包括组织安排原油、天然气、石化产品等能源类衍生品上市交易、结算和交割，制定业务管理规则，实施自律管理，发布市场信息，提供技术、场所和设施服务。

此前中国证监会在支持上海自贸区的政策措施中指出，同意上期所在自贸区内筹建上海国际能源交易中心股份有限公司，具体承担推进国际原油期货平台筹建工作。

**人民币计价思路逐渐明晰**

目前，中国版原油期货合约细节尚未最终敲定。此前不少业内人士猜测，为便于境内外企业和投资者参与原油期货，这一国际化的品种或采取人民币和美元双币种并行计价。不过从交易所层面传出的讯息看，原油期货的计价和结算货币都有望使用人民币。

上期所能源化工部的陆丰在回应原油期货计价的提问时表示：“人民币计价当然是目前最重要的一个方向，其他的得等所有的配套政策出齐了以后，方案才能最终定稿。”

他并指出，推出基于人民币计价和结算的原油期货，也非常有利于国家的人民币国际化战略。

上期所理事长杨迈军周四在中国国际石油大会上公布的原油期货草案显示，中国版原油期货的交易标的为中质含硫原油，计价货币为人民币。

在被问及双币种计价方案时，陆丰表示：“这个说法不准确，”并强调具体要等人民银行和外管局的配套政策出台。

另外，针对原油期货上市的具体时间问题，从交易所到监管层均未提出明确时间表。杨迈军在能源交易中心揭牌仪式上指出，将按照国际平台、净价交易、保税交割的思路，抓紧原油期货上市的准备工作，争取早日推出。

一位不愿透露姓名的监管层人士称，目前看原油期货的推出已没有太大的阻碍，主要是还需要一些配套政策的支持。