更正****敬告客户：全球外汇市场一周综述－PDF版本****

重发-《全球汇市》美元全线下跌，因特朗普之前称美元“太强”

(重发以调整段落顺序) * 美元/日圆跌至五个月低点 * 特朗普称他乐见美联储将利率维持在低位 路透东京4月13日 - 美元周四全线下跌，兑日圆跌至五个月低点，美国总统特朗普称美元“太强”，令美元近来的跌势加速。 特朗普在接受华尔街日报专访时表示，美元“太强了”，他乐见美国联邦储备理事会(美联储/FED)将利率维持在低位。这番言论对美元构成沉重打击。 此番评论再次令人想起这位美国总统的贸易保护主义言论，这一直是令美元多头担忧的一个问题。 “特朗普发表此番言论之时，有人已开始猜测这位美国总统也许不会像最初大家认为的那样支持弱势美元，”巴克莱驻东京资深策略师Shin Kadota表示。 “但他重申了美元强势有损于美国竞争力的观点，给美元带来新的下行压力。” 美元兑日圆 小跌至109.000，之前一度跌至五个月低位108.920。 美元兑日圆本周迄今累计下跌1.8%，因地缘政治紧张局势升级为避险货币日圆提供上涨基础。 市场对法国总