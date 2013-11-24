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亚洲 | 2013年 11月 24日 星期日 12:26 BJT

更正****敬告客户：全球外汇市场一周综述－PDF版本****

(更正：重要经济事件和经济指标表格中27日(周三)公布经济指标中，第五项的“美联储公布会议记录”应更正为“美国11月芝加哥采购经理人指数(PMI)”，公布时间相应更正为“1445”，28日(周四)第三项内容“欧元区10月M2货供额和民间贷款”应更正为“欧元区10月M3货供额和民间贷款”)

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外汇市场是全球经济表现的风向标，也反映投资者的偏好与取向。路透一周全球汇市综述，为您梳理新一周的市场热点，同时深入盘点全周重要汇市消息和资料。

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