《中国信用市场观察》债市风格转换基础尚不牢固

作者 徐永

路透上海11月22日 - 中国债市本周后半周迎来久违的暖意，利率债和近期加速下跌的中低信用债在央行公开市场逆回购重启单周双操作的助力下，收益率普遍下行，加上先行经济指标的回落，市场开始期待债市的风格转换。

不过，债市由熊转牛的基础并不牢固，这在以下几个方面可以得到支撑。

首先是基本面，今年在判断债市走势上，对基本面逻辑存争议而趋淡化，但四季度以及明年上半年的GDP增速回落也有共识，这有利于债市收益率下行。

根据路透10月份的调查结果，分析师目前预计四季度中国经济增长7.5%，明年前两个季度增速持稳在7.5%不变，但三四季度料分别回落至7.4%和7.3%。

但这份调查发生在十八届三中全会之前，市场对改革决定的内容并没有充分预期。

而基本面对债市可能形成的不利因素来自于两个方面，一是经济体的增长惯性，今年高杠杆信用投放的滞后效应，明年上半年的经济不会太差；另外，改革内容无论是从单独二胎政策的放开，提高直接税比重，还是土地市场的一体化推进来看，总体而言都有利于促进国民消费，拉动经济在明年年中不会出现明显的掉头下转。

除非实际改革中遇到重大阻力，令基本面出现大幅下滑，否则明年基本面仍然是不支持债市收益率出现大幅度回落。

二来自于央行货币政策的放松条件不具备。中国储蓄投资缺口的收窄和今年依然维持高速的固定资产和房地产投资，从资金供给和需求双向来看，都推升了今年实体经济融资利率的走升。

而央行为控制金融杠杆风险，虽然没有采取加息或者提高准备金率的方式，但公开市场和货币市场利率都有明显推升。明年从资金供给来看，国民消费的进一步刺激，储蓄率会进一步降低；而资金需求则取决于投资劳动模式是否能有明显改善。

这其实可以从非标准化债权资产是否能回落来判断，非标不死，央行货币政策收紧大棒不会放下。从银监会已经下发讨论的同业融资监管文件来看，非标的监管有望正式进入实操监管日程，这或许可以给货币政策提供短期调整放松空间。

事实上，进入11月份，虽然逆回购本身的政策信号意义在趋弱，资金市场也仍较为紧张，但从净投放来看，央行已似有微调，这可能与10月份的非标投放回落以及年末投放趋缓都有关系。

但不确定性在于年内非标投放的反弹，以及明年房地产行业在新供给调控预期下，短期也看不到投资和融资需求的回落，这仍将制约货币政策的放松空间。

三则为海外因素，特别是QE，中国央行的货币政策由紧到松的另一个条件是，美国QE退出导致货币条件快速收缩，需要央行投放货币对冲，但目前来看，美联储最新暗示消减QE也不一定是政策紧缩，这令国内的放松不可能短期内发生。

从以上三个条件来看看，目前债市收益率回落的条件都还不具备，因此很难说近期的收益率短暂回落具有趋势性。

不过，如果银监会同业融资监管能够改变市场此前的极度悲观预期，不排除债市有短期机会。

另外，信用债市场近期因为债基的赎回压力，每日持续有较大幅度跌幅的个券被迫抛售，因尚无明显的风险及违约事件支撑，这对激进机构事实上也是波段操作的机会。