《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--11月25日

路透上海11月25日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的 联系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中国人民银 行公开市场操作等多重因素影响。 以下为本周内(11月25日-11月29日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览： 一.资金占用因素： 1.新股发行 ------------------------------------------------------------------------------ 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 无 ------------------------------------------------------------------------------ 注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金280.11亿元人民币,详情请点选 ===================================================================================== 2.基金发行 名称 基金公司 托管行 发行时间 备注 -------------------------------------------------------------------------- 华安生态优先股票 华安基金 建设银行 11/1-11/26 易方达新兴成长 易方达基金 工商银行 10/30-11/26 灵活配置混合 广发现金宝场内 广发基金 工商银行 11/25-11/27 实时申赎货币A/B 华安中证细分 华安基金 建设银行 11/8-11/28 医药/地产ETF 海富通双利 海富通基金 工商银行 11/4-11/29 分级债券A 博时标普500ETF 博时基金 工商银行 11/4-11/29 浦银安盛消费 浦银安盛基金 交通银行 11/1-11/29 升级灵活配置混合 广发全球医疗 广发基金 广发银行 11/4-11/29 保健指数QDII(人民币/美元) 平安大华 平安大华基金 平安银行 11/18-11/29 日增利货币 道富增鑫一年 道富基金 工商银行 11/11-11/29 定期开放债券A/C 新华信用增益 新华基金 建设银行 11/11-11/29 债券A/C 新华壹诺宝货币 新华基金 建设银行 11/25-11/29 中银中高等级债券 中银基金 民生银行 11/7-12/3 嘉实绝对收益策略 嘉实基金 中国银行 11/7-12/3 定期开放混合 长盛添利宝 长盛基金 中国银行 11/18-12/4 货币A/B 融通通福 融通基金 工商银行 11/11-12/5 分级债券A 11/15-12/5(A) 广发成长优选 广发基金 交通银行 11/11-12/6 灵活配置混合 招商标普高收益 招商基金 中国银行 11/11-12/6 红利贵族指数增强 人民币/美元/港币 上投摩根双债 上投摩根基金 农业银行 11/18-12/6 增利债券A/C 汇添富新收益 汇添富基金 工商银行 11/18-12/6 债券 建信稳定添利 建信基金 农业银行 11/18-12/6 债券 华商优势行业 华商基金 建设银行 11/14-12/9 灵活配置混合 益民服务领先 益民基金 光大银行 11/11-12/10 灵活配置混合 景顺长城成长 景顺长城基金 工商银行 11/13-12/10 之星股票 民生加银城镇化 民生加银基金 建设银行 11/11-12/10 灵活配置混合 国泰聚信价值优势 国泰基金 广发银行 10/14-12/13 灵活配置混合A/C 海富通内需 海富通基金 中国银行 11/18-12/13 热点股票 富国恒利分级 富国基金 招商银行 11/25-12/13 债券A/B 12/2-12/13(A) 11/25-11/29(B) 融通通源一年目标 融通基金 农业银行 11/25-12/13 触发式灵活配置 信诚中证800 信诚基金 建设银行 11/25-12/13 金融指数分级A/B 景顺长城优质 景顺长城基金 建设银行 11/21-12/16 成长股票 前海开源事件 前海开源基金 上海银行 11/15-12/16 驱动灵活配置混合 国开泰富岁月鎏金 国开泰富基金 交通银行 11/18-12/18 定期开放信用债券A/C 信诚月月定期 信诚基金 中国银行 11/25-12/20 支付债券 交银荣泰保本混合 交银施罗德基金 建设银行 11/25-12/20 ===================================================================================== 3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 财政部 281.5 10年 记账国债 11/21-11/25 今年第18期债二次续发 海通证券 120 3/5/10年 固息公司债 11/25-11/27 国开行 80 3/5年 增发金融债 周一 今年第44/45期债增发 进出口行 60 三年 增发金融债 周二 今年第40期债增发 ===================================================================================== 4.商业银行国库现金定期存款到期 ---------------------------------------------- 期数 金额(亿元) 期限 到期日 2013年第七期 500 三个月 周二 二.资金投放因素 1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) ------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 中电投集团 超短期融资券 58 上周日(24日) 华能国际 超短期融资券 50 上周日(24日) 财政部 固息国债 345.9 周三 注：一般情况下，路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五。 ==================================================================================== 2.本周新股资金解冻 ------------------------------------------------------------------------------------- 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日 无 ===================================================================================== 3.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币) ------------------------------ 央票到期 逆回购到期 合计 10 350 -340 ===================================================================================== (完) (整理 李宏薇/曹巍浩; 审校 边竞)