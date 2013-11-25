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亚洲 | 2013年 11月 25日 星期一 15:10 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--11月25日

路透上海11月25日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的
联系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中国人民银
行公开市场操作等多重因素影响。

    以下为本周内(11月25日-11月29日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览：

    一.资金占用因素：

    1.新股发行                 
    ------------------------------------------------------------------------------
    网上申购日 证交所 公司名称 申购代码  发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍)  主承销商  解冻日
    
    无
    ------------------------------------------------------------------------------
    注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金280.11亿元人民币,详情请点选 
    =====================================================================================

    2.基金发行  
    
      名称            基金公司        托管行       发行时间         备注   
    -------------------------------------------------------------------------- 

  华安生态优先股票 华安基金       建设银行      11/1-11/26
  
  易方达新兴成长  易方达基金      工商银行      10/30-11/26
  灵活配置混合 

  广发现金宝场内   广发基金       工商银行      11/25-11/27
  实时申赎货币A/B
    
  华安中证细分     华安基金       建设银行      11/8-11/28
  医药/地产ETF  
    
  海富通双利       海富通基金     工商银行      11/4-11/29
  分级债券A                                  

  博时标普500ETF   博时基金       工商银行      11/4-11/29

  浦银安盛消费     浦银安盛基金   交通银行      11/1-11/29
  升级灵活配置混合

  广发全球医疗     广发基金       广发银行      11/4-11/29
  保健指数QDII(人民币/美元)  
       
  平安大华         平安大华基金   平安银行      11/18-11/29
  日增利货币     
    
  道富增鑫一年     道富基金      工商银行       11/11-11/29
  定期开放债券A/C

  新华信用增益     新华基金      建设银行       11/11-11/29
  债券A/C  

  新华壹诺宝货币   新华基金       建设银行      11/25-11/29 
    
  中银中高等级债券 中银基金      民生银行       11/7-12/3 
  
  嘉实绝对收益策略 嘉实基金      中国银行       11/7-12/3
  定期开放混合  
       
  长盛添利宝       长盛基金       中国银行      11/18-12/4
  货币A/B                           
    
  融通通福         融通基金      工商银行       11/11-12/5
  分级债券A                                     11/15-12/5(A) 

  广发成长优选     广发基金       交通银行      11/11-12/6 
  灵活配置混合 

  招商标普高收益   招商基金      中国银行       11/11-12/6
  红利贵族指数增强
  人民币/美元/港币 
    
  上投摩根双债     上投摩根基金   农业银行      11/18-12/6
  增利债券A/C
    
  汇添富新收益     汇添富基金     工商银行      11/18-12/6
  债券   
    
  建信稳定添利     建信基金       农业银行      11/18-12/6  
  债券   
    
  华商优势行业     华商基金       建设银行      11/14-12/9
  灵活配置混合 
    
  益民服务领先     益民基金       光大银行      11/11-12/10 
  灵活配置混合 
        
  景顺长城成长     景顺长城基金   工商银行      11/13-12/10
  之星股票   

  民生加银城镇化   民生加银基金   建设银行      11/11-12/10 
  灵活配置混合    

  国泰聚信价值优势 国泰基金       广发银行      10/14-12/13  
  灵活配置混合A/C
      
  海富通内需       海富通基金     中国银行      11/18-12/13   
  热点股票

  富国恒利分级     富国基金       招商银行      11/25-12/13 
  债券A/B                                       12/2-12/13(A)
                                                11/25-11/29(B)
    
  融通通源一年目标 融通基金       农业银行      11/25-12/13
  触发式灵活配置
    
  信诚中证800      信诚基金       建设银行      11/25-12/13
  金融指数分级A/B
    
  景顺长城优质     景顺长城基金   建设银行      11/21-12/16
  成长股票        
    
  前海开源事件     前海开源基金   上海银行      11/15-12/16
  驱动灵活配置混合      
    
  国开泰富岁月鎏金 国开泰富基金   交通银行      11/18-12/18  
  定期开放信用债券A/C                                                                        
    
  信诚月月定期     信诚基金       中国银行      11/25-12/20
  支付债券   
    
  交银荣泰保本混合 交银施罗德基金 建设银行      11/25-12/20
    ===================================================================================== 
    
   3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)  
    
     发债主体     规模      期限      债券类型      缴款时间            备注
                 (亿元) 
    财政部        281.5     10年      记账国债      11/21-11/25    今年第18期债二次续发
    海通证券      120      3/5/10年   固息公司债    11/25-11/27
     
    国开行         80      3/5年      增发金融债    周一           今年第44/45期债增发
    进出口行       60       三年      增发金融债    周二           今年第40期债增发
    ===================================================================================== 
    
    4.商业银行国库现金定期存款到期
    ----------------------------------------------
       期数         金额(亿元)    期限      到期日
    
     2013年第七期     500        三个月      周二
      二.资金投放因素
    
    1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)  
    -------------------------------------------------------------------------------------
     发债主体        债券类型     到期本金规模     到期时间
                                    (亿元) 
    
    中电投集团       超短期融资券    58             上周日(24日)
    华能国际         超短期融资券    50             上周日(24日)
     
    财政部           固息国债       345.9           周三
         
    注：一般情况下，路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五。
    ====================================================================================
    2.本周新股资金解冻
    -------------------------------------------------------------------------------------
     简称  发行量(万股)  发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日
    
     无
    =====================================================================================
    3.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币)  
    ------------------------------
    央票到期    逆回购到期   合计 
   
       10          350      -340
    ===================================================================================== (完)

 (整理 李宏薇/曹巍浩; 审校 边竞)
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