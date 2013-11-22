中国金融：首部民间借贷管理条例获通过，温州为全国金改探路--温州网

路透北京11月22日 - 中国第一部民间借贷的地方法律--《温州民间融资管理条例》周五获浙江省人大常委会正式表决通过。该条例主要规范了民间借贷、定向债券融资和定向集合资金三类民间融资行为，将为全国金改提供示范。

周五刊登在温州网上的新闻稿称，对于民间借贷，《条例》规定出借人应当以自有资金出借，借贷双方应当签订书面合同，并首次以立法形式创设大额民间借贷强制备案制度。同时，定向债券融资和定向集合资金是首次以立法形式确立的企业融资方式。

《条例》要求，民间借贷利率由借贷双方协商确定，但不得违反国家有关限制利率的规定。中央规定民间借贷利率不得超过基准利率的4倍。此前公示的《条例》草案中规定，借款期限在1个月以上，而且超过48%的利率上限，将按照高利贷予以行政处罚。

《条例》规定民间借贷具有“单笔借款金额300万元以上”或者“涉及的出借人30人以上”等情形，借款人应当自合同签订之日起15日内，向地方金融管理部门或其委托的民间融资公共服务机构报备。

《条例》并规定，企业因生产经营需要，可以以非公开方式向合格投资者进行定向债券融资，融资后企业资产负债率不得高于70%。民间资金管理企业可以非公开方式向合格投资者募集定向集合资金，对特定的生产经营项目进行投资，募集的资金总额不得超过其净资产的8倍，并应当由温州市行政区域内具备国家规定条件的金融机构托管。

上述两种方式对合格投资者的定义为“具有相应风险识别和承担能力，且自有金融资产30万元以上的自然人或者净资产100万元以上的企业和其他组织”，每期融资合格投资者不得超过200人。 《条例》要求，定向集合资金应当用于募集时确定的生产经营项目。项目闲置资金经持有三分之二以上资金份额的合格投资者同意，可以用于温州市辖区内不超过六个月的短期民间借贷，但其数额不得超过该期定向集合资金总额的百分之三十。

此外，《条例》明确要求，地方金融管理部门和民间融资行业服务机构工作人员不得利用职务便利参与民间融资活动，以防范关联性的权力寻租。

中国央行行长周小川，在中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定辅导读本中撰文指出，将适度放宽市场准入，支持中小型金融机构发展。大力发展多种融资方式，规范发展民间借贷，拓宽小微企业多元化融资渠道。