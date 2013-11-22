全球贵金属：11月21日SPDR黄金持仓量下降0.42%，iShares白银持仓持平

企业并购：中国招商局集团与安宏就收购巴西港口股份深入谈判--报载
路透圣保罗4月13日 - 圣保罗州报(O Estado de S. Paulo)周四报导指出，中国招商局集团(CMG)正进行深入谈判，欲买下安宏资本在巴西第二繁忙集装箱(货柜)港口TCP Terminal de Contêineres de Paranaguá SA的50%股份。
路透11月22日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四的黄金持仓量较周三下滑0.42%，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust SLV 的白银持仓量持平。
以下为两支ETF的持仓量及变化情况：
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%
SPDR 27,544,079.6 11月21日 27,659,859.2 11月20日 -115,779.6 -0.42%
iShares 334,524,434.5 11月21日 334,524,434.5 11月20日 0.0 0.00%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王翔琼；审校 张明钧)
路透圣保罗4月13日 - 圣保罗州报(O Estado de S. Paulo)周四报导指出，中国招商局集团(CMG)正进行深入谈判，欲买下安宏资本在巴西第二繁忙集装箱(货柜)港口TCP Terminal de Contêineres de Paranaguá SA的50%股份。
路透北京4月14日 - 新华社周四报导援引中国工业与信息化原材料司巡视员骆铁军称，中国已将彻底取缔“地条钢”作为今年钢铁去产能的重要任务，并要求于6月30日前全面完成。
路透纽约4月13日 - 美国华尔街大型银行的高管周四称，他们在华盛顿就金融监管进行了积极讨论，并淡化了有关美国决策者可能迫使大型银行分拆的主张。