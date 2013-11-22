《技术分析》中国股市沪综指短线将见顶回落

作者 曾祥进

路透北京11月22日 - 中国股市沪综指 本周在三中全会深化改革决定出台的刺激下，一度大幅冲高，并随即转入高位震荡。盘面显示，本周上涨由消息面同时结合主力股指期货做盘需要引发，但沪指2,200点上方为中长线重大技术压力位置，暂无有效突破可能，短线大盘在高位震荡后料见顶回落。

中长线看，沪指四年来沿下跌通道持续震荡走低，目前波动空间已收敛至不足百点的区域内，不久将出现变盘，大盘将面临非上即下的局面。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): (link.reuters.com/fen84v)

沪综指本周大幅冲高至2,200点附近，短期均线系统获得改善，但股指始终无法远离5日均线，显示该线所处2,200点附近技术压力仍大，大盘多次脉冲式上涨仍无法有效突破，股指重新快速跌回短期均线之下的可能性不小。

在前期跳空缺口（1,993-1,997）未填补情况下，沪指本周再度留下较大缺口，排除其突破型缺口性质，后市应予以全部填补，意味着大盘短线震荡后将见顶回落，短线将再度试探2,130点下方。

本轮上涨亦不具备技术指标超卖的基础，且经历短线较大幅度上涨和震荡后，日KDJ（随机指标）快速进入超买区，DX（趋向指标）在大盘震荡中背离向下，显示上涨不具趋势性，其他指标则无技术指导意义，整体而言拉涨未能得到技术面的有力支持，难以延续。

另外，联系本周上涨行情主要由拉抬小盘券商股和部分保险银行股引发，震荡过程中出现多次尾盘拉升两桶油做指数，而股指期货在高位大量开空单的迹象，其上涨性质疑为利用股市现货为股指期货做局，如此后市将面临一定杀跌风险。

较长期走势(周线图): (link.reuters.com/hen84v)

沪综指连续第二周收阳，并站在各中期均线之上，令大盘暂时远离此前技术意义重大的2,100点关口，亦反映多头为扭转中长线技术颓势全力一搏。

但沪指自2009月8月见顶回落以来，形成的中长期下跌通道其上轨目前正处于2,200点附近，同时10月和20月均线也处于其下方不远位置，结合当前宏观基本面及资金面状况，要出现有效突破，难度极大。

下周开始各条中期均线开始聚合，将汇集于2,130-2,166点的狭窄空间内，大盘料仍将逐步回试，以继续寻求中线方向。