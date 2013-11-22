中国债市：IRS下行长端尤甚，后市走向待看下周资金价格和公开市场情况

路透北京11月22日 - 中国人民币利率互换(IRS)周五 全线下行，长端降幅更为明显。交易人士表示，财政存款投放预期助机构以偏暖的心态看待短期资金前景，且已积累一定涨幅的市场存调整需求。

对于IRS的下跌能否延续，交易员认为尚有一些不确定因素，倾向于先观察下周公开市场的具体操作情况，及资金价格的变化。

“(IRS)下的很明显，长的大约7个基点(bp)，短的没那么多，大概4-5个点。”上海一银行交易员称，“大家的情绪有所好转，看今天的现券也有体现。”

对于今日市场下滑的原因，华南一券商交易员认为，随着逆回购的持续进行和对财政存款下放的预期，令机构对短期资金前景的看法略转暖。但IRS向下势头能否延续，他暂持谨慎看法。

“如果资金有了实质缓解，那下周逆回购还会不会做？利率债供给高峰是不是真的已经过去了？这都有待观察。”他说。

尽管今日有大盘可转债申购，但因机构多已备足“粮草”，中国银行间市场周五资金面未进一步吃紧，反而呈现稍缓和态势。不过七天及以上资金供给仍十分有限，不少机构选择在加权价格上加点成交，致跌幅较开盘时不断缩窄。

上述银行的交易员也提到，经历前期IRS的过快上涨后，现在出现回落也是正常的，这样的走势能否持续要看资金价格，陆续公布的宏观数据等等因素。

中国银行间债市周五早盘现券收益率继续下探，流动性偏好的利率债表现较为明显，信用债仍体现在短期高等级债。 新债发行方面，业内人士周五透露，进出口银行稍早招标发行的60亿元三年期固息增发债，中标收益率为5.4401%，低于此前市场预测均值5.52%，投标倍数为2.76倍。

为应对中国银行间资金供需失衡持续的市况，央行公开市场再现逆回购一周双操作，致当周净投放创近两个月来新高。业内人士认为，本周逆回购操作量虽对缓解资金紧张的实质意义不大，但对提振机构信心，稳定情绪算是一剂良药。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.5933/4.6980 4.4897/4.5740 4.5580/4.6400 4.6440/4.7300 4.6450/4.9150

上日 4.5992/4.6992 4.5175/4.6050 4.5875/4.6754 4.6925/4.7800 4.6779/4.9504

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变动 -0.0059/-0.0012 -0.0278/-0.0310 -0.0295/-0.0354 -0.0485/-0.0500 -0.0329/-0.0354

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。