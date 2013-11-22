德国数据：强劲内需支撑第三季GDP亮丽成长，反驳过度仰赖出口论点

路透柏林11月22日 - 德国第三季国内需求强劲成长，抵销了疲弱的出口表现，并带动该国经济成长0.3%，让德国政府在与欧盟就欧元区贸易失衡问题进行摊牌时有其论据。

欧盟执委会正在调查德国经常帐盈余持续居高不下的原因，而此刻各界正批评德国过度仰赖出口，然而周五公布的详细数据显示，第三季贸易净额对当季经济成长的贡献为负0.4个百分点。

荷兰国际集团(ING)资深分析师Carsten Brzeski表示，“从今日数据来看，最近对于德国经济成长模式的评论有点像是无病呻吟。各界一再呼吁的经济再调整已经在进行中。”

德国第三季内需成长0.7%，成为主要成长动能。投资在今年开局表现迟滞，在第三季则是强劲成长3.0%，受到建设活动劲扬的带动。

民间消费对于国内生产总值(GDP)增幅的贡献度为0.1个百分点。劳动市场强劲，通胀温和，且薪资强劲上扬，已然提振德国家庭支出。