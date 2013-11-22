德国数据：强劲内需支撑第三季GDP亮丽成长，反驳过度仰赖出口论点

企业并购：中国招商局集团与安宏就收购巴西港口股份深入谈判--报载
路透圣保罗4月13日 - 圣保罗州报(O Estado de S. Paulo)周四报导指出，中国招商局集团(CMG)正进行深入谈判，欲买下安宏资本在巴西第二繁忙集装箱(货柜)港口TCP Terminal de Contêineres de Paranaguá SA的50%股份。
路透柏林11月22日 - 德国第三季国内需求强劲成长，抵销了疲弱的出口表现，并带动该国经济成长0.3%，让德国政府在与欧盟就欧元区贸易失衡问题进行摊牌时有其论据。
欧盟执委会正在调查德国经常帐盈余持续居高不下的原因，而此刻各界正批评德国过度仰赖出口，然而周五公布的详细数据显示，第三季贸易净额对当季经济成长的贡献为负0.4个百分点。
荷兰国际集团(ING)资深分析师Carsten Brzeski表示，“从今日数据来看，最近对于德国经济成长模式的评论有点像是无病呻吟。各界一再呼吁的经济再调整已经在进行中。”
德国第三季内需成长0.7%，成为主要成长动能。投资在今年开局表现迟滞，在第三季则是强劲成长3.0%，受到建设活动劲扬的带动。
民间消费对于国内生产总值(GDP)增幅的贡献度为0.1个百分点。劳动市场强劲，通胀温和，且薪资强劲上扬，已然提振德国家庭支出。
德国今年仰赖内需支撑经济成长，因传统的出口导向模式面临欧元区伙伴需求转弱及新兴市场放缓等问题。(完) (编译 张明钧; 审校 李婷仪)
路透圣保罗4月13日 - 圣保罗州报(O Estado de S. Paulo)周四报导指出，中国招商局集团(CMG)正进行深入谈判，欲买下安宏资本在巴西第二繁忙集装箱(货柜)港口TCP Terminal de Contêineres de Paranaguá SA的50%股份。
路透北京4月14日 - 新华社周四报导援引中国工业与信息化原材料司巡视员骆铁军称，中国已将彻底取缔“地条钢”作为今年钢铁去产能的重要任务，并要求于6月30日前全面完成。
路透纽约4月13日 - 美国华尔街大型银行的高管周四称，他们在华盛顿就金融监管进行了积极讨论，并淡化了有关美国决策者可能迫使大型银行分拆的主张。