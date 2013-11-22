中国债市：市场信心渐增利率债续回暖，修复行情仍有空间但不宜期望过高

路透上海11月22日 - 中国银行间债市周五利率债延续上日的回暖势头，进出口行新债受追捧，二级市场上国债和金融债收益率亦整体下行，高评级短期信用债走势也较好，市场信心也有所增强。
市场人士表示，近两日的暖势仍属于深幅调整后的修复行情，由于年底即将迎来财政资金陆续投放，且新债供给压力也会减缓，收益率短期内应该还有惯性下行动力，不过央行政策基调上仍偏谨慎，对后市仍不宜期望过高。
“比昨天更好一些，利率债不错，高等级的信用债也还可以，中低评的还是观望。”上海一券商交易员表示。
上海一银行交易员谈到，短期市场环境有所改善，一方面近期新债发行规模下降，财政投放逐渐增加也会助益资金面，有利于债市回稳。
不过她并认为，从央行公开市场操作反映的态度来看，政策仍没有放松的迹象，现券接下来的走势仍难过于乐观。
“看呗，央妈（央行）神出鬼没的，资金缓和了以后（公开市场）可能又要收了，所以真的不好说。”上述券商交易员称。
进出口银行周五增发的三年期固息债，中标收益率远低于二级市场，主要受逐渐有所好转的现券市场情绪提振。市场人士表示，继央行逆回购驰援资金面以及国开债等一级市场招标结果稍好转之后，机构信心略有所恢复，致该期债机构认购积极性有所提高。
尽管今日有大盘可转债申购，但因机构多已备足“粮草”，银行间市场周五资金面未进一步吃紧，反而呈现稍缓和态势。不过七天及以上资金供给仍十分有限，不少机构选择在加权价格上加点成交，致跌幅较开盘时不断缩窄。
剩余期限约6.91年的固息国债130020券 最新成交收益率在4.5050%，上日尾盘为4.60%。
国债期货市场亦延续反弹，五年期主力合约 收报91.604元人民币，较上日结算价升0.27元，或0.30%，成交2,804手。
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
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今日 3.9321 4.8840
上日 3.9357 4.9039
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率 4.3650/4.3100
国债参考率报价 4.1619/4.0919
金融债参考率报价 5.1663/5.0888(完)
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(发稿 边竞; 审校 曾祥进)