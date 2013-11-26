路透调查：中国2014年住宅均价涨幅预计缩窄至5%，房产税试点料扩大

* 2014年中国住宅均价预计上涨5%，较今年缩窄--调查

* 部分大城市供应结构性短缺，房价上涨压力大

* 政策更注重转向促进行业长期发展，地区政策分化

* 预计会扩大房产税试点

路透北京11月26日 - 路透调查显示，在政策整体持稳、地方楼市分化加剧的情况下，2014年中国住宅均价上涨势头预计会有所放缓，全国而言会降至个位数；相应的，调控政策方面也更多呈现出因地制宜的特点；而促进房地产稳定健康发展的长效机制有望进一步推进。

在16家接受路透调查的中外机构中，全部受访者认为2013年全国住宅均价上涨，调查中值为10%，同时，全部受访者预计2014年房价涨幅较今年收窄，甚至会下跌，预测值从-2.5%~10%不等，中值为5%。

此次调查在11月13-22日进行。多数分析师预测所依据的数据来源于国家统计局70个大中城市房价数据。2013年/2014年的房价变动幅度是指该年12月与上年12月相比的涨跌幅。

“2014年房价涨跌在城市范围内分化更为明显，一线城市表现将相对良好，源于结构性供求失衡以及高企的土地价格；而三、四线城市潜在供应量较大，对房价压制作用。”浙商证券房地产分析师戴方表示，他对明年房价涨幅预估与5%的调查中值一致。

整体而言，分析师认为明年房价上涨压力仍存，主要来自于重点城市的供求矛盾，货币政策相对宽松，城镇化带来新增需求等。而涨幅有限的理由主要是，三四线供应过剩，部分地区调控升级，以及可能推出的房产税等。

“总体判断涨幅不大，是总体供求关系、货币政策决定的，货币政策仍显相对宽松状况，推升房价，但涨幅要比前三年小，主要是住宅供应量较大所致。”中国房地产测评中心（CRIC）的孙斌艺表示。CRIC对2014年房价涨幅预估亦为5%。

对于2013年房价，调查预估中值较今年5月调查的结果8%有所上升。今年以来房价持续上升，路透根据统计局数据测算，10月70个大中城市新建住宅销售价格同比升9.6%，涨幅创下纪录高位。

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具体来看，一线城市新建住宅价格同比涨幅持于15%之上，是拉动整体房价涨幅的重要因素。多数城市房价上涨在个位数徘徊，甚至有部分城市出现下跌。

2013年的中国房地产市场保持了一定的增速，从年初的一枝独秀到近期投资增长继续稳定在20%上下，前两年限购抑制的需求逐渐释放，支撑起一二线的楼市，而开发商在相对稳定的政策环境下，加之资金充裕，对后市也比较乐观。

**政策转向，房产税扩围**

今年房地产政策面较为淡静，除了3月“新国五条”有关二手房交易征收20%个税的规定意外震动市场之外，新政府上任以来并未推出全国性的房地产调控政策，最近国家主席习近平有关房地产的表态，以及中共十八届三中全会的表述，让市场更加确信，中国房地产政策到了转向的时刻。

展望年内及明年的房地产政策，多数分析师认为对于部分城市，仍然存在政策收紧的可能，但在全国层面，更多强调房地产发展长效机制的逐步建立，包括房产税试点的扩大以及房地产税的立法等。

“中央政府层面房地产调控政策收紧的可能性低，但是一些城市会调整自己的房地产调控政策，比如说提高二套住宅商业贷款首付比例，提高限购的条件。”链家地产市场研究部的张旭表示。

目前，北京、上海、广州、深圳四大一线城市均已收紧调控政策，均提高第二套住房贷款的首付比例，表示将增加土地供应，上海和广州还提高限购门槛，北京则推出面对中端人群的“限房价、竞地价”自住型商品房。

交通银行房地产分析师夏丹也认为，在城市分化加剧的背景下，政策的“属地化特征”将更为明显：重点城市的需求调控手段短期内仍难以退出，基调仍是在现有政策框架下的限购落实和差别化信贷强化为主；部分二三线城市行政手段或逐渐淡化，为更多市场化手段铺路，具体细则有待“后全会时期”相关政策出台。

“明年初的两会，应该会提出一些长效机制下的具体政策，”中原地产研究总监刘渊认为，可能性比较大的有国内房企股市再融资放开（有企业正式获批），房产税增加试点城市。另外，房地产税立法和土地流转改革可能会提出讨论方案。

中共十八届三中全会提出“加快房地产税立法并适时推进改革”，国务院随后也表示将建立不动产统一登记制度，让市场预期房产税试点扩围可能会加快步伐。

路透调查的分析师多预计今年年内或明年房产税试点有望扩大，具体城市方面，提及热点二线城市的受访者较多，此外还包括北京、深圳等。

“存在扩大房产税试点的可能，但试点在内容上的创新将比新增试点城市的数量更为重要。”莫尼塔房地产分析师罗雨表示。

目前中国仅在上海和重庆两地施行房产税试点，税率介于0.4-1.2%，上海税率只针对新增购房，而重庆则包括了存量及增量的高档商品房。今年市场上虽有多个版本的房产税试点扩大方案流传，但始终未能成真。

谈及目前中国房价水平与经济基本面以及发展前景的匹配程度时，11家接受调查的分析机构中，均认为介于合适水平与极度高估之间，但较前次调查更接近合适水平。

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