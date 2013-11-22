更新版 1-中国货币市场：紧张资金面稍缓但七天以上供给有限，下周盼财政存款投放

(新增收盘报价)
路透上海11月22日 - 尽管今日有大盘可转债申购，但因机构多已备足“粮草”，中国银行间市场周五资金面未进一步吃紧，反而呈现稍缓和态势。不过七天及以上资金供给仍十分有限，不少机构选择在加权价格上加点成交，致跌幅较开盘时不断缩窄。
交易员并称，考虑到财政存款将要投放等因素，下周资金面有望向更好方向发展。当然也还需要关注届时公开市场操作的变化情况。
上海一银行交易员表示，虽然七天回购今日仍在“指导下”低开，但因供给不足，加点成交较多，其中5%以上亦有不少。
至于下周资金面，“整体应该会比这周好，不利因素差不多已经过去，毕竟还有财政(存款)投放。”她认为。
不过华南一银行交易员指出，从近期央行操作来看，若下周资金面转好，不排除央行公开市场逆回购会减量，甚至再停14天品种操作的可能，以达到在稳定前提下，保证流动性达到其合意水平目的。
为应对中国银行间资金供需失衡持续的市况，央行公开市场再现逆回购一周双操作，致当周净投放创近两个月来新高。业内人士认为，本周逆回购操作量虽对缓解资金紧张的实质意义不大，但对提振机构信心，稳定情绪算是一剂良药。
据以往经验，11月开始财政存款进入投放期，在12月则达到顶峰。此前三年11月投放规模在1,100亿元-3,700亿元区间，而12月，单月投放资金逾万亿元也不足为奇。
中国平安 发行260亿元人民币的A股可转债，期限六年。申购日为周五(22日)，下周三(27日)退还未获配售的网下申购定金，下周四(28日)未中签的网上申购资金解冻。
今日银行间市场质押式回购总成交量至6,236.58亿元，较上日的6,941.82亿元减少；其中隔夜品种成交为5,017.52亿元，亦低于上日的5,477.95亿元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间17:34 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)
------------------------------------------------------------------------
质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 3.9321 3.9357 -0.36 5,017.52
七天 4.8840 4.9039 -1.99 822.09
14天 6.0486 5.6876 +36.10 106.82
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 3.6450 10.1800 -653.50 2,723.82
七天 4.7200 6.0000 -128.00 403.42
14天 4.8050 5.5100 -70.50 34.16
回购定盘利率
其中:隔夜 4.0500 4.0400 +1.00 --
七天 4.9600 4.7400 +22.00 --
14天 6.0000 5.6300 +37.00 --
Shibor
其中:隔夜 3.8990 3.8890 +1.00 --
七天 4.7630 4.7080 +5.50 --
三个月 4.7118 4.7110 +0.08 --
------------------------------------------------------------------------(完)
(发稿 李宏薇/边竞; 审校 曾祥进)