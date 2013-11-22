更新版1-中国金融：银监会要求明年起报送理财持仓和交易情况，非标将承压

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* 银监会要求银行明年起需报送理财产品的持仓和交易情况--消息

* 紧密连接“8号文”和“9号文”，规范理财资金投向

* 势必改变理财资金投资结构，非标准化债务融资或进一步承压

路透北京11月22日 - 从3月针对非标准化债权投资的“8号文”，到即将发布剑指银行同业业务的“9号文”，中国监管层渐进搭建着理财产品监管体系。而要求各银行明年起登记报送理财产品的资产负债、持仓、交易和估值信息等，则衔接了这两项规定，意在规范理财投向以更好实体经济。

市场人士分析称，该登记报送要求，势必将改变理财资金投资结构，或更多地投向标准化债权，非标准化债务融资或进一步承压。

四位消息人士周五向路透表示，中国银行业监督管理委员会要求各银行自2014年起需登记报送理财产品的资产负债、持仓、交易和估值信息等，反应监管层理财产品监管从产品端蔓延至了资产端。

报送都将通过二期全国银行业理财信息登记系统完成，具体由中国国债登记结算有限责任公司操作。具体要求为，2014年1月1日起，各银行以单只理财产品为单位，逐日逐笔报送投资交易信息；资产负债信息最迟在投资次日完成登记，估值信息也要以单个资产或负债为单位逐日报送。

“施行后，持仓对监管透明，主动权到监管手里，”一全国性银行理财业务主管称，“理财投资结构可能会有变化，一些不合规的要少配，主要配合规资产。”

华东地区一银行交易员亦表示，该报送要求的实施，有利于避免监管套利。持仓数据的公开，会减少隐秘的非标准债权投资。监管要求的结果会导致发行理财产品的机构进一步分化，“要么进一步规范，要么进一步规避。”

上述交易主管认为，理财非标准债权投资被压缩后，或转向收益率偏高的信用债。

而上海一银行交易员则表示，如果理财难做了，被逼无奈只能抛掉流动性较好的资产，债市压力会更大，特别是理财产品多持有的信用债。

为了规范规模日益膨胀的同业业务，中国银监会监管新政--业界流传的“9号文”即于近日出台，这将迫使银行收缩同业资产扩张速度，业内人士料，部分同业激进的银行短期内按政策整改阵痛难免，但利于同业业务“纯粹化”及银行长期结构调整和流动性风险管理。

今年3月银监会规范银行理财业务的“8号文”要求银行理财资金投资于非标准化债权的规模，以理财产品余额的35%与银行上一年度审计报告披露总资产的4%之间孰低者为上限。但因上一代信息登记要求较简单，有些机构会通过账面处理等方式规避。

全国银行业理财信息登记系统的一期项目于今年6月14日启用。该期理财产品只需逐只报告，包括申报、发行、存续、终止等产品端信息登记。

中国银监会主席尚福林年中曾表示，要规范发展理财融资，将理财业务规范为债权类的融资业务。他透露，截至一季度末银行理财资金账面余额8.2万亿元,70%以上投入实体经济。